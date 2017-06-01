﻿
OTO YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Haziran 2017 Perşembe 08:30
Bu haber 631 kez okundu.

Yeni Caddy TSI ile güvenlik ve konfor standart

Volkswagen Ticari Araç, sınıfının en çok sahip olunmak istenen modeli Caddy’nin yeni TSI seçeneğini pazara sundu.

Yeni Caddy TSI ile güvenlik ve konfor standart
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
100 litrede 5.4 lt birleşik yakıt tüketim değeriyle ailenin dizel motorlu üyelerine yakın bir değere sahip model, alırken de kullanırken ekonomik olmasıyla öne çıkıyor. Yeni Caddy TSI’da Composition audio radyo, USB, AUX-IN ve SD kart girişi, klimatik klima, yol bilgisayarı, hız sabitleyici, yükseklik-derinlik ayarlı servotronik, deri kaplı multi-fonksiyonel direksiyon ve yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu ve diğer Caddy modellerinde de bulunan ESP, ABS, ASR, EBC, BAS, İkincil Çarpışma Önleme Asistanı ve Yorgunluk Tespit Sistemi gibi güvenlik özellikleri de standart olarak yer alıyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Volkswagen Ticari AraçVolkswagenTicari AraçCaddy
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Audi’den 2 yeni SUV modeli Audi’den 2 yeni SUV modeli
Yeni Jeep Grand Cherokee, dünyanın en güçlü ve hızlı SUV’u iddiasıyla pazarda Yeni Jeep Grand Cherokee, dünyanın en güçlü ve...
Dünyanın en çok tercih edilen spor otomobili unvanı Ford Mustang’ın Dünyanın en çok tercih edilen spor otomobili unvanı...
Porsche’den yeni model yılı için yeni inovasyonlar Porsche’den yeni model yılı için yeni inovasyonlar
Yeni Ford Tourneo Courier Blackline serisi Türkiye’de Yeni Ford Tourneo Courier Blackline serisi Türkiye’de
Hyundai’den iki önemli Türkiye prömiyeri: yeni i30 ve IONIQ Hybrid Hyundai’den iki önemli Türkiye prömiyeri: yeni...
Yukarı Çık

banner193

Audi’den 2 yeni SUV modeli
Audi, Q7, Q5, Q3 ve Q2 modelleriyle SUV sınıfındaki elde ettiği başarıyı ve iddiasını, iki yeni SUV modeliyle...

Haberi Oku