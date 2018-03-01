01 Mart 2018 Perşembe 08:35

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Yeni Dacia Duster Türkiye’de

Yeni bir dış görünüme ve yeniden tasarlanmış bir iç mekana sahip yeni Dacia Duster, 1 Mart 2018 tarihinde Türkiye’de satışa sunuluyor.