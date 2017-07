Otomotivi ihracat sürüklüyor

Türkiye ekonomisi 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüme oranı yakaladı. Otomotiv sektörünün Ocak-Mayıs dönemini içeren 2017 verileri de bu büyümenin sektörü olumlu etkilediğini gösteriyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 22, otomobil üretimi ise yüzde 41 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 728 bin adet, otomobil üretimi ise 507 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Toplamda Ocak-Mayıs dönemi üretimleri tarihsel gelişimi içinde sanayinin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 19 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Kısacası üretim ve ihracat artıyor. Ancak… Üretimini iç pazarda satamayan bir otomotiv sektörü karışımıza çıkıyor. Rakamlarla ifade edersek; 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar (satış) yüzde 9 oranında daralarak 325 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında daraldı ve 240 bin adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda ise 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde üretim yüzde 6 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 7 oranında azalırken ağır ticari araç grubunda ise yüzde 12 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre üretimde yüzde 37 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 daraldı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 3, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 19 gerileyerek 7 bin 693 adet oldu. Kamyon pazarı yüzde 19 oranında azalarak 6 bin 559 adet, midibüs pazarı yüzde 9 oranında azalarak 731 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 33 oranında azalarak 403 adet düzeyinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar yüzde 16, otomobil pazarı yüzde 26 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 2 oranlarında artarken ağır ticari araç pazarı yüzde 44 oranında düşüş gösterdi.



Sektörü ihracat sürüklüyor

Otomotiv sektöründe lokomotif görevini ihracat üstleniyor. Buna göre 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 32 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 54 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 598 bin adet, otomobil ihracatı ise 425 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 23, Euro bazında yüzde 28 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 12.004 milyar dolar olarak gerçekleşirken otomobil ihracatı yüzde 77 artarak 5.069 milyar dolar seviyesine ulaştı. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 84 artarak 4.717 milyar Euro seviyesine yükseldi. Bu dönemde, ana sanayi ihracatı yüzde 36, yan sanayi ihracatı yüzde 3 oranında arttı.



Yerli otomobile yöneldi

İthalat rakamlarına bakarsak; 2007–2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 69 olarak gerçekleştiği görülüyor. 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 10 ve ithal otomobil satışları yüzde 15 azalırken yerli otomobil satışları yüzde 4 oranında arttı. 2007–2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 50 olarak gerçekleştiği görülüyor.



OİB: İhracat artıyor

Türkiye ihracatının lokomotif sektörü otomotiv, Mayıs ayındaki performansı ile yıl sonundaki 27 milyar dolarlık hedefine bir adım daha yaklaştı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ( OİB ) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü ihracatı Mayıs ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28.4 artışla 2 milyar 566 milyon dolar ihracata imza attı. Sekiz aydır üst üste 2 milyar dolar barajını geçmeyi başaran sektör, Mayıs’ta aylık bazda tarihteki en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Sektörün Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 20.6 olurken Ocak-Mayıs dönemi ihracatı da bir önceki seneye göre yüzde 24 artışla 11.8 milyar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, binek otomobil ürün grubundaki yüzde 64 oranındaki artışın Mayıs ayı performansında temel belirleyici olduğunu söyledi. Orhan Sabuncu, “En büyük ilk üç pazarımız olan Almanya’ya, Binek Otomobiller Ürün Grubu bazında artış yüzde 57, İtalya’ya yüzde 67 ve Fransa’ya yüzde 51 olarak gerçekleşti. Ayrıca tüm ana ihracat kalemlerinde ihracat artışı kaydettik. Mayıs’ta en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin tamamına çift haneli ihracat artışı görüldü” diye konuştu. OİB Mayıs ayı verilerine göre mal grupları bazında ‘Binek Otomobil’ ihracatı yüzde 64 artarak 1 milyar 94 milyon dolar, ‘Otomotiv Yan Sanayi’ ihracatı yüzde 6 artarak 815 milyon dolar, ‘Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar’ ihracatı yüzde 14 artarak 432 milyon dolar ve ‘Otobüs-Minibüs-Midibüs’ ihracatı da yüzde 11 artarak 155 milyon dolar olarak gerçekleşti. ‘Otomotiv Yan Sanayi’nde ülke bazında ihracatta İspanya’ya yüzde 12, Polonya’ya yüzde 14, Rusya Federasyonu’na yüzde 46 artış olurken ‘Binek Otomobiller’de İtalya’ya artış yüzde 67, Fransa’ya yüzde 51, Almanya’ya yüzde 57, İspanya’ya yüzde 78, ABD’ye yüzde 100 oldu. ‘Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar’da en büyük pazar olan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 89, Belçika’ya yüzde 52, Hollanda’ya yüzde 39 arttı. Buna karşılık İtalya’ya yüzde 27, ABD’ye yüzde 17 düşüş görüldü. ‘Otobüs-Minibüs-Midibüs’ ürün grubunda ise en büyük pazar olan Almanya ve Fransa’ya ihracat geçen yıla yakın seyrederken İtalya’ya 17, Macaristan’a yüzde 69 artış oldu.



Almanya, İtalya ve Fransa’ya artış yüzde 20’nin üzerine çıktı

OİB verilerine göre Mayıs ayında ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 20 artışla 402 milyon dolar olurken bu ülkeye yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 57, aynı şekilde çekiciler grubu ihracatının da çok yüksek oranlarda artışı etkili oldu. İhracat ikinci büyük pazar İtalya’ya yüzde 26 artışla 296 milyon dolar, Fransa’ya yüzde 22 artışla 266 milyon dolar oldu. Yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 31, İspanya’ya yüzde 44, ABD’ye yüzde 132, Belçika’ya yüzde 46, Slovenya ve Polonya’ya yüzde 60 artış olurken İsrail’e ihracat yüzde 11 düştü. Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu bazında en büyük pazarı olan AB’ye ihracat yüzde 28 artışla 2 milyar dolar olurken AB toplam ihracattan yüzde 78 pay aldı. Alternatif pazarlardan Amerika ülkelerine ise ihracat artışı yüzde 64, eski Doğu Bloku ülkelerine yüzde 59, Asya Okyanusya ülkelerine yüzde 78 olarak gerçekleşti.



Otomobillerin giderek “elektronik cihazlaştığının” farkında mıyız?

Otomotiv tedarik sanayi ihracatının yüzde 70’ini temsil eden ve sektörünün en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan TAYSAD, Bursa’da toplandı. TAYSAD Başkanı Alper Kanca, ‘Tasarım-Teknoloji-Tedarik gücüyle dünyada ilk 10’ hedefi kapsamında yurtiçi ve yurtdışında düzenledikleri etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya katılan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, otomotivde değişen trendler ve Y kuşağının etkileri hakkında bilgi verdi. Y kuşağının ihtiyaçları doğrultusunda araç içerisindeki elektronik aksamının da artması gerektiğini ifade eden Yenigün, “Araçların içindeki elektronik miktarı bugün itibariyle yüzde 30. Bundan 10 yıl önce neredeyse yoktu. Bu demektir ki 2030’da bir aracın içindeki yazılım ve elektronik miktarı yüzde 60 olacak. Yani insansız araç teknolojileri önümüzdeki dönemde büyük bir öneme sahip olacak. Akıllı telefonlardaki uygulamalar artık araçlarda da olacak. Bugün Ford’un yaptığı araçlarımızın içerisindeki sistemler de açık inovasyona imkan veren, belki sizin de kendi geliştirdiğiniz aplikasyonları ekleyebileceğiniz bir hale geldi. Artık software mühendisliği gelişiyor” diye konuştu.



Dünyada elektrikli araç sayısı 2 milyona ulaştı

Gelişen ve küreselleşen dünyada hayatı büyük ölçüde kolaylaştıran motorlu taşıtların yerini elektrikli araçlar alıyor. Çevreye olan etkilerinin yanı sıra ulaşım maliyetlerinin de azaltılması için ilk kez 1997 yılında Japonya’da üretilmeye başlanan elektrikli araçlar son yılların gözdesi haline geldi. PRNet, dünyada elektrikli araç kullanımı ile ilgili medya araştırması gerçekleştirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın “Küresel Elektrikli Araç Rapor”undaki bilgilere göre; araç sayılarındaki artışın bir diğer önemli sebebi de hükümetlerin çevreyi korumaya yönelik politikaları ve kullanıldığında enerji verimliliğindeki artış olduğu belirtildi. Geçen yıla göre yüzde 60 artarak 2 milyona yaklaşan araç sayısını 2.3 milyonla araç şarj istasyonu takip etti. Avrupa’da ise geçtiğimiz yıl elektrikli araç sayısı 2.9 artış gösterdi. Dünyada elektrikli araç kullanımını en çok tercih eden ülkeler sırasıyla Çin, ABD ve Norveç olurken Avrupa’da ise elektrikli araçları en çok tercih eden ülkeler İspanya, Almanya ve Birleşik Krallık oldu.

Yeni nesil araç projeleri olan elektrikli araçlar Türkiye’de de “yerli damgasıyla” üretime başladı. Elektrikli araçlar; Konya, Eskişehir, İzmir ve Elazığ’da toplu taşıma aracı olarak hizmet verirken Türkiye’de bu araçların kullanımının artması öngörülüyor.



Otomotiv sektörü için Türkiye-İran ilişkileri her zaman önemli

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) işbirliği ve Ekonomi Bakanlığı desteğiyle düzenlenen Türkiye-İran Ticaret ve İşbirliği Konferansı, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterlik Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Konferansa, UİB Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Kolbaşı, İran İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşarı Mahmoud Ahmadi, Türkiye Cumhuriyeti Tahran Ticaret Başmüşaviri Cengiz Gürsel’in yanı sıra TAYSAD’ın ve diğer işbirliği yapılan kurumların temsilcileri ile firma temsilcileri katıldı. Programın açılışında konuşan UİB Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Kolbaşı, İran’ın, otomotiv yan sanayi ihracatçıları için her zaman önemli bir pazar olduğunu belirterek, “İran’a yönelik otomotiv ihracatımız 2011 ve 2012 yıllarında 300 milyon doların üzerinde iken ambargoların etkisiyle 2013 yılında yüzde 55 düşüş göstermiştir. Ambargoların kaldırılması sonrasında 2016 yılında İran’a yüzde 70 artış ile 345 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın 320 milyon doları yan sanayi ürünleri ihracatıdır. İran’a yönelik ihracat artışı 2017 yılında da devam etmektedir, Ocak-Mayıs döneminde yüzde 54 artarak 176 milyon dolara yükselmiştir” diye konuştu.

TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, otomotiv sektörü özelinde ticaret hacminin ilk etapta 1 milyar dolar olacağını, bunun gerçekleşmemesi için hiçbir nedenin olmadığını dile getirdi. Para transferinde bir takım engellerin olduğuna değinen Baybalı, “Para transferi sorununu da bankalarla birlikte çözebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Tahran Ticaret Başmüşaviri Cengiz Gürsel ise “İran genç ve kaliteli nüfusunun yanında sahip olduğu doğal kaynak zenginlikleri ile büyük bir potansiyele sahip. Ambargoların hafiflemesi sonucu hızlanma sürecine giren ilişkileri de göz önüne aldığımızda İran ile ticaret hacmimizi daha fazla geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dış siyasi gelişmeler, ticari ilişkileri etkiliyor. Fakat bir taraftan İran'a büyük bir ilgi var. Bunun çok yakın dönemde rakamlara ve somut sonuçlara dönüşeceğine inanıyoruz” diye konuştu. Cengiz Gürsel, otomotiv endüstrisinde İran'ın ihtiyacının, teknoloji olduğunu hatırlattı: “Teknoloji ve yatırıma ihtiyaçları var. Her düzeyde görüştüğümüz yetkililer 'bizi bir pazar olarak görmeyin, bizi yatırım ortağı olarak da görün' diyorlar.”



Toyota’ya C-HR artısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gerçekleştirilen 2016 yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ilk bin firma için de geçen seneye göre bir basamak yükselerek 7’nci sırada yer aldı ve ödülün sahibi oldu. 2016 yılında 1.8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi, geçen yıla oranla bu rakamı yüzde 52 oranında artırarak önemli bir yükselişe imza attı.

Geçen yıl toplamda 155 bin araç banttan indirilen fabrikada ihracat adedi 116 bin olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz Kasım ayında, 350 milyon avro yatırım ile Türkiye’nin ilk hibrit ve crossover modeli Toyota C-HR’ın üretimine başlayan Toyota Otomotiv Sanayi, Türkiye’deki toplam yatırım tutarını 1.7 milyar avroya çıkardı. Yatırımla birlikte çalışan sayısı 5 bine ulaşan fabrikanın Corolla ve Verso’nun ardından üçüncü modeli C-HR’ın etkisiyle ihracat yaptığı ülke sayısı 97’ye yükseldi. Üretim ve ihracat rakamlarını 2017 sonuna kadar katlayacak olan Toyota Otomotiv Sanayi’de, ihracatın toplam üretime oranı yüzde 85’i bulacak. Fabrika bu yıl üretmeyi planladığı 280 bin araçtan 231 binini ihraç etmeyi hedefliyor.



Kosifler Oto’dan 250 milyon TL’lik yatırım

Kosifler Oto, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kosifler Oto; Kavacık Showroom ve Plaza için 100 milyon TL, yeni Jaguar-Land Rover Showroom ve Plaza için 100 milyon TL, Samsun’da açacağı yeni showroom ve servis için 50 milyon TL yatırım yapacağını açıkladı.

Lüks otomobil segmentinin yüzde 2.5 küçüldüğü 2016 yılında 800 milyon TL ciro yaptıklarını belirten Kosifler Group CEO’su Temel Aras; 2017 yılı Nisan sonu binek otomobil pazarının yüzde 10, lüks otomobil segmentin binek oto içindeki payının ise yüzde 30 küçüldüğü bilgisini verdi. BMW’nin pazar payının da yüzde 11’den yüzde 8.6’ya düştüğünü aktaran Aras, 2017 cirosunu 900 milyon TL olarak gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kosifler Oto Kavacık Showroomu’nun tam kapasite ile günde 100 araca servis hizmeti vereceğini belirten Kosifler Group Yönetim Kurulu Üyesi ve Kosifler Oto Kavacık Genel Müdürü Cihan Kosif, yıllık 1000 adet sıfır araç satışı hedefledikleri bilgisini verdi.

Kosifler Oto Kavacık Showroomu’nda BMW satış-satış sonrası hizmetler başta olmak üzere MINI satış sonrası hizmetler, kullanılmış oto, Kosifler Oto Kiralama ile uzun dönem araç kiralama birimleri yer alacak.