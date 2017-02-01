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01 Şubat 2017 Çarşamba 07:46
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2016’da 88 milyon öğle yemeği Ticket’la yendi

Edenred, Türkiye’de yemek kartı kullanımında liderliğini koruyor.

2016'da 88 milyon öğle yemeği Ticket'la yendi
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Türkiye’de 1.5 milyonu aşkın çalışanın kullandığı Ticket Restaurant yemek kartı ve kuponlarıyla bilinen Edenred, Türkiye’de yemek kartı kullanımında liderliğini koruyor. 2016 yılı itibariyle 24.000 kurumsal müşterinin 1.5 milyonu aşkın çalışanına 40.000'in üzerinde restoranda Ticket Restaurant yemek kartı ve yemek kuponu ile hizmet veren Edenred; yaygın üye ağıyla, çalışanlara öğle yemeklerinde seçim özgürlüğü sunmaya devam ediyor. 
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Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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Ticket RestaurantTicket Yemek KartıTicket KuponuEdenred

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