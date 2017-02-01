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01 Şubat 2017 Çarşamba 07:54
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2016’nın YBA lideri Ak Yatırım

Ak Yatırım, 2016’da da ‘Yapılandırılmış Borçlanma Araçları (YBA)’ ürününde çeşitlilik ve işlem hacminde piyasadaki liderliğini sürdürdü.

2016'nın YBA lideri Ak Yatırım
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Ak Yatırım’ın ilk kez ihracını 2015 yılında gerçekleştirdiği YBA, nitelikli yatırımcıların beklentileri doğrultusunda kişiye özel ve hızlı bir şekilde kurgulanabilen yeni nesil bir yatırım aracı olarak dikkat çekiyor. Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “2015 Ağustos ayı itibarıyla başladığımız YBA ihraçlarında, nominal büyüklüğün yaklaşık 250 milyon TL’ye ulaşması da piyasadaki liderliğimizin göstergesi. 2017 yılında da ürüne olan ilginin daha da artacağını öngörüyoruz” diye konuştu.
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