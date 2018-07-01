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01 Temmuz 2018 Pazar 08:00
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ASELSAN hisseleri yeniden işlem görmeye başladı

ASELSAN hisseleri, ikincil halka arz sonrası Borsa İstanbul’da yeniden işlem görmeye başladı.

ASELSAN hisseleri yeniden işlem görmeye başladı
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Düzenlenen gong törenine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul Genel Müdürü Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya ile üst düzey yöneticiler katıldı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof.Dr. Haluk Görgün, “64 binin üzerinde yatırımcının beklenenin çok üzerinde bir taleple katıldığı ikincil halka arzda ‘milletin hayali’ olduğumuzu bir kez daha gösteren, Türkiye’ye güvenen, ASELSAN’a inanan, güç katan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

 

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