01 Haziran 2017 Perşembe 08:00

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Denizbank’ın ilk çeyrek karı 558 milyon TL’ye ulaştı

DenizBank’ın aktifleri 2017 yılının ilk çeyreğinde 143 milyar TL, net karı ise 558 milyon TL’ye ulaştı.