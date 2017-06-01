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01 Haziran 2017 Perşembe 08:00
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Denizbank’ın ilk çeyrek karı 558 milyon TL’ye ulaştı

DenizBank’ın aktifleri 2017 yılının ilk çeyreğinde 143 milyar TL, net karı ise 558 milyon TL’ye ulaştı.

Denizbank'ın ilk çeyrek karı 558 milyon TL'ye ulaştı
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DenizBank’ın ilk çeyrekte yıllık olarak konsolide bazda; mevduatı yüzde 28’lik artış ile 95.0 milyar TL’ye, toplam kredileri yüzde 27’lik artış ile 131.4 milyar TL’ye, müşteri sayısı ise 2016’nın aynı dönemine kıyasla 1.3 milyon kişi artışla 10.6 milyon kişiye ulaştı. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, “Türkiye’nin 81 ili ve yurt dışı dahil toplam 739 şube ve 15 bine yakın çalışan ile faaliyet gösteren bankamızın şube ağını Anadolu ağırlıklı olarak büyütmeye devam edeceğiz” bilgisini verdi.

 

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DenizbankDenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan AteşDenizBank Finansal Hizmetler Grubu BaşkanıDenizBank Finansal Hizmetler
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