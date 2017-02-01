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01 Şubat 2017 Çarşamba 07:42
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Fiba Grup, İnegöl AVM’yi satın aldı

Fiba Commercial Properties, alışveriş merkezleri, ofis binaları ve rezidans operasyonlarını başarıyla yürütüyor.

Fiba Grup, İnegöl AVM'yi satın aldı
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Fiba Grup bünyesinde bulunan Fiba Commercial Properties, yurtiçi ve yurtdışında 8 alışveriş merkezi başta olmak üzere, 500 bin metrekareden fazla kiralanabilir alan, 850’yi aşkın marka ve mağaza ile Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova’da alışveriş merkezleri, ofis binaları ve rezidans operasyonlarını başarıyla yürütüyor. Fiba Commercial Properties, İnegöl AVM’yi Ocak 2017 tarihinde satın alarak portföyündeki alışveriş merkezi sayısını 9’a yükseltti. Fiba Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, ticari gayrimenkul sektöründe, özellikle Anadolu’da, büyümeye devam edeceklerini belirtti.
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Fiba Grupİnegöl AVMFiba Commercial PropertiesFiba Grup Yönetim Kurulu BaşkanıHüsnü ÖzyeğinInegöl

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