01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00

Bu haber 3148 kez okundu.

Fibabanka’dan ‘Ar-Ge Merkezi’

Fibabanka, finans sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etmek, FinTech’lerle iş ortaklığı yapmak ve yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmek hedefiyle Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile Fibabanka Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirdi.