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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00
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Fibabanka’dan ‘Ar-Ge Merkezi’

Fibabanka, finans sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etmek, FinTech’lerle iş ortaklığı yapmak ve yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmek hedefiyle Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile Fibabanka Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirdi.

Fibabanka'dan ‘Ar-Ge Merkezi'
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Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert; “Ar-Ge Merkezi ile bu işbirliklerinde ihtiyaç duyulacak finansal teknoloji ürünlerini geliştirmeyi hedefliyor, teknoloji geliştirme noktasında, teknoloji odaklı çeşitli Start-Up, teknoloji şirketleri ve üniversitelerle işbirliği yaparak ilerliyoruz” açıklamasında bulundu.

 

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FibabankaÖmer Mert
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