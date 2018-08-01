Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert; “Ar-Ge Merkezi ile bu işbirliklerinde ihtiyaç duyulacak finansal teknoloji ürünlerini geliştirmeyi hedefliyor, teknoloji geliştirme noktasında, teknoloji odaklı çeşitli Start-Up, teknoloji şirketleri ve üniversitelerle işbirliği yaparak ilerliyoruz” açıklamasında bulundu.
Fibabanka’dan ‘Ar-Ge Merkezi’
Fibabanka, finans sektörünün dijital dönüşümüne liderlik etmek, FinTech’lerle iş ortaklığı yapmak ve yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmek hedefiyle Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile Fibabanka Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçirdi.