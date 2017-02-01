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01 Şubat 2017 Çarşamba 06:59
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Fleetcorp’tan Renault Filo Kiralama hizmeti

Fleetcorp'tan Renault Filo Kiralama hizmeti
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Fleetcorp’un Renault Filo Kiralama hizmeti, Renault marka araç kiralama yapmak isteyenlerin ihtiyaçları doğrultusunda, operasyonel kiralama altyapısını sunarak piyasa koşullarındaki kira fiyatları ile marka amblemi altında satış sonrası hizmetleri sağlamayı kapsıyor. Fleetcorp CEO’su Dr. Barbaros Çıtmacı, “Renault Filo Kiralama hizmetimiz ile iş ortaklarımız, yurt genelindeki Renault ve Dacia Showroom’larında sahip olmak istedikleri araç için satın alma alternatifi olarak filo kiralama hizmetine de ulaşabiliyor. Bu sayede müşterimiz, görüşmesini yüz yüze yapıyor ve kiralamayı düşündüğü aracı, anlaşma yapmadan önce detaylıca inceleme fırsatı bulabiliyor” dedi. 
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