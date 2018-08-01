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01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00
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Ford Otosan, 2017 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Ford Otosan, 2017 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün şu bilgileri paylaştı:

Ford Otosan, 2017 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı
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“Ford Otosan olarak üretim, satışlar, ihracat, dağıttığımız kâr payı ve istihdam dahil olmak üzere pek çok alanda tarihimizin en yüksek performansına ulaştığımız bir yılı geride bıraktık. Güçlü finansal performansımızı çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlamaya yönelik uygulamalarla desteklemeye devam ediyoruz. Oluşturduğumuz açık inovasyon stratejisiyle uyumlu şekilde, akıllı mobilite, Endüstri 4.0, bağlı araçlar ve dijitalleşme gibi alanlarda paydaşlarımızla birlikte yenilikçi fikirler geliştirdik.”

 

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Ford OtosanHaydar Yenigün
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