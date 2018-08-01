01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00

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Garanti Bankası sürdürülebilirlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi seçildi

Garanti Bankası, dünyanın önde gelen finans dergilerinden biri olan Euromoney’nin Mükemmellik Ödülleri’nde Sürdürülebilir Finans konusunda Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nin En İyi Bankası unvanını aldı.