Garanti Bankası sürdürülebilirlikte Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi seçildi

Garanti Bankası, dünyanın önde gelen finans dergilerinden biri olan Euromoney’nin Mükemmellik Ödülleri’nde Sürdürülebilir Finans konusunda Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nin En İyi Bankası unvanını aldı. Garanti Bankası Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin; “Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde sürdürülebilir finans konusunda bu yıl ilk kez verilen bu ödülü almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödül ile uzun yıllardır sürdürülebilir kalkınma için hayata geçirdiğimiz tüm faaliyetlerimizi ve yenilikçi ürünlerimizi taçlandırdık” dedi.