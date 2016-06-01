HP’nin yeni Pavilion bilgisayarları dikkat çekiyor
HP Inc. tanıttığı yeni renklerdeki Pavilion bilgisayar portföyü ile öğrenciler, y kuşağı ve aileler için dönüştürülebilir bilgisayar ve dizüstülerde şık tasarımı ve gücü biraraya getiriyor.
HP Inc. tanıttığı yeni renklerdeki Pavilion bilgisayar portföyü ile öğrenciler, y kuşağı ve aileler için dönüştürülebilir bilgisayar ve dizüstülerde şık tasarımı ve gücü biraraya getiriyor.
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