01 Haziran 2016 Çarşamba 07:19

Bu haber 4280 kez okundu. HP’nin yeni Pavilion bilgisayarları dikkat çekiyor HP Inc. tanıttığı yeni renklerdeki Pavilion bilgisayar portföyü ile öğrenciler, y kuşağı ve aileler için dönüştürülebilir bilgisayar ve dizüstülerde şık tasarımı ve gücü biraraya getiriyor.

EMEA Kişisel Sistemler ve Tüketici Ürünleri Direktörü Louis Perrin, “Bazı tüketiciler taşınabilir olması açısından ince ve hafif bilgisayarları tercih ederken bazıları ise içerik üretebilmek ve depolama için güç ve performansa daha fazla önem verir. HP’nin yeniden tasarladığı Pavilion bilgisayar serisi, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu stil ile birlikte daha fazla fonksiyon için kullanıcılara kişileştirilebilir özellikleri uygun fiyata sunuyor” diye konuştu.