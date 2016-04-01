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01 Nisan 2016 Cuma 07:23
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IFS ERP Apple Watch’ta

IFS ERP’nin bildirim aracı IFS Streams Apple Watch uygulaması ile bileklerde de yerini aldı.

IFS ERP Apple Watch'ta
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Global kurumsal uygulamalar şirketi IFS’in son versiyonu IFS Applications™ 9 ile birlikte gelen yeni özelliklerden olan ve IFS içinden güncellemelerin anlık bildirimini sağlayan özelliği IFS Streams Apple Watch uygulaması olarak da kullanılabilecek. IFS Streams, IFS Applications kullanıcılarının gerçek zamanlı güncellemeler almasını, ilgili şirket bilgilerinin ve süreçlerinin durumunu takip etmesini sağlayan farklı bir uygulama olarak sunuluyor. IFS Streams masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan ya da tablet, akıllı telefon veya eşlik eden akıllı saat gibi mobil cihazlardan kullanılabiliyor.

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Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
IFS ERPApple Watch

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