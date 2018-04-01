01 Nisan 2018 Pazar 08:00

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Index Grup'a HP’den “2017'nin En Çok Ciro Yapan Dağıtıcısı” ödülü

“Geleceğin teknoloji dağıtım grubu” vizyonuyla hareket eden ve hâlen 150'den fazla dünya teknoloji devinin distribütörlüğünü yapan Index Grup, HP'den “2017'nin En Yüksek Ciro Yapan Dağıtıcısı” ödülünü aldı.