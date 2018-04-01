﻿
PANORAMA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Nisan 2018 Pazar 08:00
Bu haber 1252 kez okundu.

Index Grup'a HP’den “2017'nin En Çok Ciro Yapan Dağıtıcısı” ödülü

“Geleceğin teknoloji dağıtım grubu” vizyonuyla hareket eden ve hâlen 150'den fazla dünya teknoloji devinin distribütörlüğünü yapan Index Grup, HP'den “2017'nin En Yüksek Ciro Yapan Dağıtıcısı” ödülünü aldı.

Index Grup'a HP'den '2017'nin En Çok Ciro Yapan Dağıtıcısı” ödülü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar ve Despec Bilgisayar'ın donanım ve tüketim ürünleri segmentlerinin toplam cirosu baz alınarak sunulan ödülle ilgili konuşan İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek şunları söyledi: “2017'yi tarihi bir kârla kapatarak başarıyla sona erdirmenin gururunu yaşarken 2018'in ilk çeyreğinde böyle güzel haberler almak bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl da başarılarımıza yenilerini eklemek üzere tüm dağıtım anlaşmalarımızla faaliyetlerimize devam edeceğiz.”  
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Index GrupIndeks BilgisayarBanu Sürek
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Vestel Müşteri Hizmetleri’ne Mükemmel Müşteri Deneyimi ödülü Vestel Müşteri Hizmetleri’ne Mükemmel Müşteri...
Vakıf Katılım’dan rekor kira sertifikası ihracı Vakıf Katılım’dan rekor kira sertifikası ihracı
Anadolu Isuzu tarihinin rekor ihracat düzeyine ulaştı Anadolu Isuzu tarihinin rekor ihracat düzeyine ulaştı
Mitsubishi Electric klima sektöründe bir ilke imza attı Mitsubishi Electric klima sektöründe bir ilke imza...
Kadın girişimcilere hayat Deniz’de güzel Kadın girişimcilere hayat Deniz’de güzel
Albaraka Türk’ten 35 milyon dolarlık işbirliği Albaraka Türk’ten 35 milyon dolarlık işbirliği
Yukarı Çık

banner199

Vestel Müşteri Hizmetleri’ne Mükemmel Müşteri...
Vestel Müşteri Hizmetleri, müşteri odaklı çalışmalarını bir kez daha ödülle taçlandırdı.

Haberi Oku