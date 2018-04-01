01 Nisan 2018 Pazar 08:00 Bu haber 1252 kez okundu.
Index Grup'a HP’den “2017'nin En Çok Ciro Yapan Dağıtıcısı” ödülü
“Geleceğin teknoloji dağıtım grubu” vizyonuyla hareket eden ve hâlen 150'den fazla dünya teknoloji devinin distribütörlüğünü yapan Index Grup, HP'den “2017'nin En Yüksek Ciro Yapan Dağıtıcısı” ödülünü aldı.
Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar ve Despec Bilgisayar'ın donanım ve tüketim ürünleri segmentlerinin toplam cirosu baz alınarak sunulan ödülle ilgili konuşan İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek şunları söyledi: “2017'yi tarihi bir kârla kapatarak başarıyla sona erdirmenin gururunu yaşarken 2018'in ilk çeyreğinde böyle güzel haberler almak bizi çok mutlu ediyor. Bu yıl da başarılarımıza yenilerini eklemek üzere tüm dağıtım anlaşmalarımızla faaliyetlerimize devam edeceğiz.”