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01 Şubat 2017 Çarşamba 07:21
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ING’den ParaMara dönemi başlıyor

ING Bank, ParaMara’yı dijital dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellemeyi sürdürüyor.

ING'den ParaMara dönemi başlıyor
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ING Bank, cep telefonu numaralarına para transferi yapabilme ve temassız ödeme gerçekleştirme imkanı sağlayan ParaMara’yı dijital dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncellemeyi sürdürüyor. Son olarak Dijital Kod Ödemesi özelliği eklenen mobil uygulama ile Facebook, Spotify gibi dijital servis platformlarında geçerli bakiye ve süreli üyeliklerin ödemelerini yapmak mümkün hale geldi. 
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
ING BankDijital Kod ÖdemesiParaMara

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