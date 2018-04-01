﻿
PANORAMA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Nisan 2018 Pazar 08:00
Bu haber 1140 kez okundu.

Kadın girişimcilere hayat Deniz’de güzel

DenizBank, kadın girişimciler için de önemli avantajlar sunuyor.

Kadın girişimcilere hayat Deniz'de güzel
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
DenizBank’ın kadın girişimcilere özel sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız; “Kadın girişimcilerin işlerini kurma ve büyütme aşamalarında ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Özel faiz oranları ile kredi ihtiyaçlarına hızlı ve kolay çözümler sunuyoruz. 80.000TL’ye kadar krediden faydalanmak için ‘GIRISIMCI’ boşluk ‘TCKN’ yazıp 3280’e SMS göndererek hızlıca başvuruda bulunabilirler” dedi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
DenizbankKobiMurat Kulaksız
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
Vestel Müşteri Hizmetleri’ne Mükemmel Müşteri Deneyimi ödülü Vestel Müşteri Hizmetleri’ne Mükemmel Müşteri...
Vakıf Katılım’dan rekor kira sertifikası ihracı Vakıf Katılım’dan rekor kira sertifikası ihracı
Anadolu Isuzu tarihinin rekor ihracat düzeyine ulaştı Anadolu Isuzu tarihinin rekor ihracat düzeyine ulaştı
Mitsubishi Electric klima sektöründe bir ilke imza attı Mitsubishi Electric klima sektöründe bir ilke imza...
Albaraka Türk’ten 35 milyon dolarlık işbirliği Albaraka Türk’ten 35 milyon dolarlık işbirliği
Lonca Girişimcilik Merkezi ilk mezunlarını verdi Lonca Girişimcilik Merkezi ilk mezunlarını verdi
Yukarı Çık

banner199

Vestel Müşteri Hizmetleri’ne Mükemmel Müşteri...
Vestel Müşteri Hizmetleri, müşteri odaklı çalışmalarını bir kez daha ödülle taçlandırdı.

Haberi Oku