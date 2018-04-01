Kadın girişimcilere hayat Deniz’de güzel

DenizBank’ın kadın girişimcilere özel sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan DenizBank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız; “Kadın girişimcilerin işlerini kurma ve büyütme aşamalarında ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Özel faiz oranları ile kredi ihtiyaçlarına hızlı ve kolay çözümler sunuyoruz. 80.000TL’ye kadar krediden faydalanmak için ‘GIRISIMCI’ boşluk ‘TCKN’ yazıp 3280’e SMS göndererek hızlıca başvuruda bulunabilirler” dedi.