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01 Eylül 2016 Perşembe 07:49
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Kentpar Otomotiv, IFS ile daha da büyüyecek

Kentpar Otomotiv, süreçlerinin yönetimi için IFS Applications 9’u tercih etti.

Kentpar Otomotiv, IFS ile daha da büyüyecek
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Üretiminin yüzde 97’sini dünya pazarına ulaştıran Kentpar Otomotiv’de IFS ERP Proje Yönetimi ve kurulum süreçleri IFS Türkiye çözüm ortaklarından Egeria Yazılım tarafından yönetiliyor. Kentpar Otomotiv Fabrika Müdürü Mehmet Selek, “IFS’in otomotiv yedek parça sektöründeki başarısı bizi oldukça etkiledi. Ayrıca IFS’in sunmuş olduğu üretim yönetimi ve üretim planlama özelliklerinin diğer yazılımlardan daha üstün olması ve özellikle sonlu kapasite planlama konusundaki çözümlerinin diğer yabancı ve yerli yazılımlarda göremediğimiz düzeyde iyi olması IFS’i seçmemizdeki en önemli nedenlerdendi” diye konuştu.

 

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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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Kentpar OtomotivIFSIFS Applications 9Egeria YazılımMehmet Selek

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