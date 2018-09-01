01 Eylül 2018 Cumartesi 08:00

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KoçSistem’den Yapay Zeka Maratonu

KoçSistem, yeni nesil girişimcilik platformu TechSquare ile kurum içi çalışanlara ve start-up’lara özel bir “Yapay Zeka Maratonu” gerçekleştirdi.