KoçSistem’den Yapay Zeka Maratonu

1 ay boyunca KoçSistem içerisinde hayata geçen maratona şirket içi ve dışından toplam 12 takım katıldı. Değerlendirme sonucunda, Gelişmiş Süreç Kontrol sistemlerini yapay zeka kullanarak iyileştiren “OPTIMAC” projesi, birincilik ödülü ve TechSquare Hızlandırma Programı’na katılmaya hak kazandı. KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Geliştirdiğimiz TechSquare platformumuz ile teknoloji alanındaki tecrübelerimizi girişimcileri desteklemek amacıyla kullanmaya devam edeceğiz. Yapay Zeka Maratonu bizim için girişimcilik ve inovasyon kültürünün bir araya geldiği bir proje olarak büyük önem kazanmıştır” dedi.