Bilgitaş’ın kurucusu Habib Pişan, 1 Haziran 2016 tarihinde şirketteki geri kalan hisselerini de devretti. Bilgitaş’ın bugünlere gelmesinde ve pazar lideri olmasında emeği büyük olan Habib Pişan, çalışanların da desteğiyle şirketin bundan sonraki süreçte daha ileri seviyelere ulaşacağına inandığını belirtti. Bundan böyle, KYOCERA Bilgitaş Turkey, yüzde 100 Japon sermayeli bir şirket olarak ticari hayatına devam edecek.