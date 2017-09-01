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01 Eylül 2017 Cuma 08:00
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Netaş’ın yeni ortağı ZTE oldu

Çok uluslu bilişim çözüm ve sistemleri üreticisi ZTE, 50. yılını kutlayan Netaş’ın, One Equity Partners’ın yönettiği bir portföy şirketi olan OEP Turkey Tech B.V.’ye ait yüzde 48.04 hissesini 101.3 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Netaş'ın yeni ortağı ZTE oldu
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Bu işlem Netaş’ın daha da geniş ürün ve servis portföyüyle Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda büyümesini hızlandıracak. Yeni ortaklık yapısının, Netaş’ın küresel büyümesini destekleyeceğini belirten Netaş CEO’su C. Müjdat Altay şunları söyledi: “Bilişim alanında dünyanın patent liderlerinden biri olan ZTE, Türk mühendislerine, Türkiye’nin teknoloji geliştirme yeteneğine ve Netaş’ın 2009’dan bu yana şirket değerini tam 9 kat artıran yüksek performansına yatırım yaptı. Ülkemize böylesine bir değer katmış olmanın gururunu yaşıyoruz.” 
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