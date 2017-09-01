01 Eylül 2017 Cuma 08:00

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Netaş’ın yeni ortağı ZTE oldu

Çok uluslu bilişim çözüm ve sistemleri üreticisi ZTE, 50. yılını kutlayan Netaş’ın, One Equity Partners’ın yönettiği bir portföy şirketi olan OEP Turkey Tech B.V.’ye ait yüzde 48.04 hissesini 101.3 milyon dolar karşılığında satın aldı.