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01 Şubat 2017 Çarşamba 07:31
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Samsung’dan yeni QLED TV

Samsung Electronics, CES 2017’de bu yıla damga vuracak yeniliklerini ve vizyonunu açıkladı.

Samsung'dan yeni QLED TV
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İnsanların günlük hayatlarında anlamlı değişimler yaratan Samsung, yeni akıllı TV hizmetlerinden elektronik ev aletlerine ve giyilebilir teknolojilere uzanan yeni ürünlerini tanıttı. Samsung, Quantum Dot teknolojisine sahip çerçevesiz QLED TV serisi ile yeni bir kategori yaratırken Family Hub’ın yeni versiyonu 2.0’yi ve hem TV hem de giyilebilir teknolojiler alanında YouTube ve Under Armour gibi önemli markalarla yapılan işbirliklerini ilk kez tüketicilerin beğenisine sundu.

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