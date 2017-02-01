﻿
PANORAMA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Şubat 2017 Çarşamba 07:06
Bu haber 639 kez okundu.

“Satın alma, Garenta’dan kirala”

Çelik Motor Genel Müdürü Özgür Maraş, günümüzde maliyetleri düşürmek isteyen şirketler için araç satın alma yerine kiralamanın ciddi avantaj sağladığına dikkat çekti:

'Satın alma, Garenta'dan kirala”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

“100 bin lira değerinde araç satın almak isteyen bir şirket, araç bedelinin dışında, banka kredisi faizi, kasko, trafik sigortası, bakım gibi çok farklı kalemlerde harcamayla karşı karşıya kalacak. Bu da yaklaşık 46 bin lira gibi bir rakam. Oysa aynı şirket araç satın almak yerine kiralamayı tercih etseydi, aynı aracın şirkete 36 aylık maliyeti 36 bin 190 lira olacaktı.” 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Çelik Motor Genel MüdürüÖzgür MaraşGarenta Araç Kiralama

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
VakıfBank’tan kredi faizlerine indirim VakıfBank’tan kredi faizlerine indirim
Fleetcorp’tan Renault Filo Kiralama hizmeti Fleetcorp’tan Renault Filo Kiralama hizmeti
‘Sprinter Yollara Destan’ ödüllendi ‘Sprinter Yollara Destan’ ödüllendi
Fuzulev 2017’de yüzde 80 büyüme hedefliyor Fuzulev 2017’de yüzde 80 büyüme hedefliyor
Yamankaradeniz: Markalar için yenilikler var Yamankaradeniz: Markalar için yenilikler var
Arçelik’ten ‘Yedi Yıl’ kutlaması Arçelik’ten ‘Yedi Yıl’ kutlaması
Yukarı Çık

VakıfBank’tan kredi faizlerine indirim
VakıfBank, “KOBİ’lere Halden Anlayan Kredi” kampanyasını başlattı.

Haberi Oku