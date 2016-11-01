Sean Yu: Finans teknolojileri KOBİ’ye fayda sağlar

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı finansal yönetim uygulaması olarak hizmet veren Paraşüt’ün Kurucu Ortağı Sean Yu, finans teknolojilerinin KOBİ’lere faydalarını anlattı.

01 Kasım 2016 Salı 07:59 Bu haber 9379 kez okundu.