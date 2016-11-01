Sean Yu: Finans teknolojileri KOBİ’ye fayda sağlar
Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı finansal yönetim uygulaması olarak hizmet veren Paraşüt’ün Kurucu Ortağı Sean Yu, finans teknolojilerinin KOBİ’lere faydalarını anlattı.
Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı finansal yönetim uygulaması olarak hizmet veren Paraşüt’ün Kurucu Ortağı Sean Yu, finans teknolojilerinin KOBİ’lere faydalarını anlattı.
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