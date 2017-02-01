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01 Şubat 2017 Çarşamba 07:56
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‘Sprinter Yollara Destan’ ödüllendi

Sprinter ‘Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması’ ödülü aldı.

‘Sprinter Yollara Destan' ödüllendi
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Sprinter’in 20. yılı dolayısıyla servis şoförleri için özel olarak geliştirilen ‘Mercedes-Benz Sprinter Yollara Destan’ dijital ve sosyal medya uygulaması, ‘ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2016 Gladyatörleri’  töreninde ‘İletişim Ödülleri’ kategorisinde ‘Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması’ seçildi. Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Satış ve Pazarlama Müdürü Tufan Akdeniz, “Kampanyayla birlikte amacımız bu segmentin premium aracı olan Sprinter’ın farkındalığını perçinlemek ve tüm şoförlerimizle birlikte bir sinerji yaratmaktı. Bu amaçla geliştirilen uygulamamızla trafik kuralları konusunda farkındalığı, marka bilinirliğini artırdık” diye konuştu.
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