Teknovinç kiralama parkını genişletti
Kule vinç satış ve kiralama sektörü temsilcisi TeknoVinç, MC 175, MC 205 ve MC 235 modellerinden oluşan 20 adet potain kule vinci kiralama filosuna ekleyerek yeni bir yatırıma daha imza attı.
Kule vinç satış ve kiralama sektörü temsilcisi TeknoVinç, MC 175, MC 205 ve MC 235 modellerinden oluşan 20 adet potain kule vinci kiralama filosuna ekleyerek yeni bir yatırıma daha imza attı.
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