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01 Ağustos 2016 Pazartesi 09:14
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Teknovinç kiralama parkını genişletti

Kule vinç satış ve kiralama sektörü temsilcisi TeknoVinç, MC 175, MC 205 ve MC 235 modellerinden oluşan 20 adet potain kule vinci kiralama filosuna ekleyerek yeni bir yatırıma daha imza attı.

Teknovinç kiralama parkını genişletti
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TeknoVinç, toplamda 200 adetlik kiralama parkına ulaşmış oldu. TeknoVinç Grup Başkanı Sinan Türeyen “2016 yılında kule vinç satışlarında hissedilen bir düşüş oldu fakat kule vinç kiralama operasyonları hızla büyümeye devam ediyor ve inşaatların gereksinimleri bu şekilde karşılanıyor. Biz de yeni bir yatırım yaparak kiralama parkımızı genişlettik” dedi.
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Kule VinçSinan TüreyenTeknoVinç Grup Başkanı

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