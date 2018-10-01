﻿
PANORAMA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:00
Bu haber 1295 kez okundu.

Turkcell dijital ekonomi vizyonunu tüm dünyaya anlattı

Almanya’da gerçekleştirilen Operations Transformation Forum 2018 (OTF2018) etkinliğinde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu büyümenin ancak dijital ekonomiler oluşturarak sağlanabileceğine dikkat çekti.

Turkcell dijital ekonomi vizyonunu tüm dünyaya anlattı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Turkcell’in dijital ihracat döneminin genişleyerek devam ettiğini kaydeden Terzioğlu, “Şirketimizin dijital hizmet ve teknolojilerini Lifecell Ventures ile tüm dünyayla paylaşıyoruz. Bunların arasında Afrika’dan, Karayipler’den, Nepal’den, Amerika’nın Latin tarafından ve Doğu Avrupa’dan operatörler de bulunuyor. Bu alanda 30 farklı operatörle işbirliği için görüşmelerimiz sürüyor” diye konuştu.

 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Kaan TerzioğluOTF2018Operations Transformation Forum 2018Turkcell
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
İlgili Haberler
ADATA HD830 harici disk görücüye çıktı ADATA HD830 harici disk görücüye çıktı
KYOCERA Servis Ödülleri’nin Türkiye ayağı tamamlandı KYOCERA Servis Ödülleri’nin Türkiye ayağı tamamlandı
Zorunlu trafik sigortası şimdi de Garanti Cep’te Zorunlu trafik sigortası şimdi de Garanti Cep’te
Vodafone’dan ilk 3 ay cayma bedelsiz ev interneti Vodafone’dan ilk 3 ay cayma bedelsiz ev interneti
Yapay zekâ iyi bir takım arkadaşı olabilir mi? Yapay zekâ iyi bir takım arkadaşı olabilir mi?
Samsung Electronics Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı’ndan işbirliği Samsung Electronics Türkiye ve Türkiye Bilişim...
Yukarı Çık

banner227

banner223

banner216

banner229

ADATA HD830 harici disk görücüye çıktı
ADATA Technology, HD830 harici diskini tanıttı. 2TB, 4TB ve 5TB kapasite seçenekleri ile gelen harici disk...

Haberi Oku