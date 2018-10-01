Turkcell dijital ekonomi vizyonunu tüm dünyaya anlattı

Turkcell’in dijital ihracat döneminin genişleyerek devam ettiğini kaydeden Terzioğlu, “Şirketimizin dijital hizmet ve teknolojilerini Lifecell Ventures ile tüm dünyayla paylaşıyoruz. Bunların arasında Afrika’dan, Karayipler’den, Nepal’den, Amerika’nın Latin tarafından ve Doğu Avrupa’dan operatörler de bulunuyor. Bu alanda 30 farklı operatörle işbirliği için görüşmelerimiz sürüyor” diye konuştu.