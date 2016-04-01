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01 Nisan 2016 Cuma 07:22
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Turkcell ile ışık hızındaki internet 10 kat hızlanıyor

Turkcell ile ışık hızındaki internet 10 kat hızlanıyor
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Türkiye’yi ilk kez ışık hızındaki 1.000 Mbps  (Megabit per second) internetle tanıştıran Turkcell, şimdi de bunun 10 kat hızlısını getirme hazırlığında. 10 Gbps (Gigabit per second) hızı başarıyla test eden Turkcell evlere bu hizmeti verebilecek teknolojiye ulaştı. 10 Gbps hızında internet bağlantısıyla 20 GB Blu-Ray filmi 19 saniyede, 15 şarkılık bir müzik albümü 0.2 saniyede ve 1 GB dosya ise sadece 0.8 saniyede indirilebilecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, “Fiberde birinci olan Turkcell, hızda da birinciliğini devam ettirecek” dedi. 

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Turkcell Fiber

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