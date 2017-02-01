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01 Şubat 2017 Çarşamba 07:02
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VakıfBank’tan kredi faizlerine indirim

VakıfBank, “KOBİ’lere Halden Anlayan Kredi” kampanyasını başlattı.

VakıfBank'tan kredi faizlerine indirim
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Kredi, aylık yüzde 0.97 faiz oranına sahip 100 bin TL’ye kadar 36 aya varan vade imkanı ve aylık eşit taksitli ödeme planı ile sunuluyor. Bireysel kredi faiz oranlarında da indirime giden VakıfBank, 1.000 TL–10 bin TL arası “Kamu Personeline Özel İhtiyaç Kredisi”nde faiz oranını yüzde 1.17’den yüzde 1.15’e, 10 bin TL–70 bin TL arasında ise yüzde 1.15’ten yüzde 1.11’e indirdi. Taşıt kredilerinde ise yüzde 1.09 olan faiz oranı yüzde 1.08’e çekildi.


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