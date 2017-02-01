VakıfBank’tan kredi faizlerine indirim



Kredi, aylık yüzde 0.97 faiz oranına sahip 100 bin TL’ye kadar 36 aya varan vade imkanı ve aylık eşit taksitli ödeme planı ile sunuluyor. Bireysel kredi faiz oranlarında da indirime giden VakıfBank, 1.000 TL–10 bin TL arası “Kamu Personeline Özel İhtiyaç Kredisi”nde faiz oranını yüzde 1.17’den yüzde 1.15’e, 10 bin TL–70 bin TL arasında ise yüzde 1.15’ten yüzde 1.11’e indirdi. Taşıt kredilerinde ise yüzde 1.09 olan faiz oranı yüzde 1.08’e çekildi.