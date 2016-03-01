01 Mart 2016 Salı 07:32

Bu haber 1568 kez okundu. Vodafone faturasızlar yükledikçe, harcadıkça daha çok kazanıyor “Yükle Harca Kazan” kampanyasının 11.’si başladı.

Vodafone’un faturasız aboneleri için sunduğu, yükledikçe ve harcadıkça kazandıran geleneksel “Yükle Harca Kazan” kampanyasının 11.’si daha da güçlendirilmiş fırsatlarla yeniden başladı. Abonelerin ücretsiz katılabildiği kampanya kapsamında yükleme ve harcama yapan Vodafone Faturasızlar, her yöne 1.000 dakika ve 2 GB mobil internet kazanma fırsatı yakalıyor. Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Uysal, “Vodafone Türkiye olarak, abonelerimizin iletişim ihtiyaçlarını uçtan uca karşılarken onlara hayatı kolaylaştıran çözümler sunmayı sürdüreceğiz” dedi.