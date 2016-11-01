‘Vodafone'lu esnafa avantajlı tarife

Vodafone’un esnafın dijitalleşmesine katkıda bulunmak ve artan internet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği “İşini Bilen Esnaf Tarifeleri” ayda 30 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıma sunulurken “Esnaf S” 3 GB, “Esnaf M” 5 GB, “Esnaf L” 7 GB ve “Esnaf XL” paketi 9 GB internet kotasına sahip bulunuyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söylüyor: “Enafımızın dijitalleşmenin sunduğu çözümlerle işini geliştirmesi ve interneti dilediği gibi kullanabilmesi en önemli önceliğimiz."