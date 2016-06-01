Vodafone ve Huawei İstanbul’u teknoloji şehri seçti
Vodafone ile Huawei, dünyanın önemli başkentlerinin teknolojik altyapısını dönüştürmek amacıyla başlatılan ‘TechCity’ (Teknoloji Şehri) projesi kapsamında İstanbul’u teknoloji şehri olarak seçti.
Vodafone ile Huawei, dünyanın önemli başkentlerinin teknolojik altyapısını dönüştürmek amacıyla başlatılan ‘TechCity’ (Teknoloji Şehri) projesi kapsamında İstanbul’u teknoloji şehri olarak seçti.
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