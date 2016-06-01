﻿
PANORAMA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Haziran 2016 Çarşamba 07:22
Bu haber 3358 kez okundu.

Vodafone ve Huawei İstanbul’u teknoloji şehri seçti

Vodafone ile Huawei, dünyanın önemli başkentlerinin teknolojik altyapısını dönüştürmek amacıyla başlatılan ‘TechCity’ (Teknoloji Şehri) projesi kapsamında İstanbul’u teknoloji şehri olarak seçti.

Vodafone ve Huawei İstanbul'u teknoloji şehri seçti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Vodafone Türkiye ve Huawei, projeyle İstanbullular’ın günlük hayatını kolaylaştıracak teknolojik çözümler sunacak. Projeye, Vodafone ve Huawei arasında İstanbul’da imzalanan iyi niyet sözleşmesiyle start verildi. Sözleşmeyi, Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt ile Huawei Global Kablosuz Şebeke Ürünleri Pazarlama Direktörü Yang Chaobin imzaladı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
Çarklar Daha Hızlı Dönecek Çarklar Daha Hızlı...
Turizm Turizm
Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
Anahtar Kelimeler
Yang ChaobinHuawei Pazarlama DirektörüGökhan öğütVodafone Türkiye CEO’suHuawei İstanbulVodafone

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Yap Yeni Üyelik

İlgili Haberler
Türk Telekom’a ödül Türk Telekom’a ödül
Sean Yu: Finans teknolojileri KOBİ’ye fayda sağlar Sean Yu: Finans teknolojileri KOBİ’ye fayda sağlar
50 milyon kişi için e-İmza dönemi çipli kimlik kartlarıyla başlıyor 50 milyon kişi için e-İmza dönemi çipli kimlik...
Ön ödeme dolandırıcılığına dikkat Ön ödeme dolandırıcılığına dikkat
Logo, Logosphere’i gerçekleştirdi Logo, Logosphere’i gerçekleştirdi
Kyocera’dan 5 yeni A3 ebatlı fotokopi Kyocera’dan 5 yeni A3 ebatlı fotokopi
Yukarı Çık

Türk Telekom’a ödül
Türk Telekom, Tivibu, TBWA/İstanbul tarafından hazırlanan Seç-İzle uygulamasının tanıtıldığı “Orman”...

Haberi Oku