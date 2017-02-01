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01 Şubat 2017 Çarşamba 07:59
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Yamankaradeniz: Markalar için yenilikler var

Kemal Yamankaradeniz, yürürlüğe giren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yeniliklerini özetledi:

Yamankaradeniz: Markalar için yenilikler var
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Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, yürürlüğe giren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yeniliklerini ‘Markalar’ yönünden özetledi: “Tescil süresini kısaltmak amacıyla bültendeki ilan süresi 3 aydan 2 aya indirildi. Markaya sahiplerinden, benzer marka başvurularına yapacakları itirazlarda markayı kullandıklarına dair belgeler sunması istenebilecek. Uzun yıllardan beri grup şirketleri arasında veya anlaşmalı taraflarca aynı veya yakın benzer markanın kullanımı sorunlu bir alan olmaktan çıkmış, bu tür markaların kullanımına ve birbirine engel olmadan tesciline (veya devrine) olanak sağlandı.”
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Telekomünikasyon Telekomünikasyon
Madencilik Madencilik
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Destek PatentKemal YamankaradenizSınai Mülkiyet KanunuMarka Tescil

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