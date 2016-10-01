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01 Ekim 2016 Cumartesi 07:32
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Yapı Kredi 72. yaşında

Türkiye’nin ilk özel sermayeli bankası Yapı Kredi, 72. yılını geride bıraktı.

Yapı Kredi 72. yaşında
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1944 yılında 1 milyon sermaye ve 17 çalışan ile Bahçekapı’da tek bir şube olarak kurulan Yapı Kredi, bugün Türkiye'nin en büyük finansal hizmetler gruplarından biri. 246 milyar TL’lik aktif büyüklüğü, yurtiçi ve yurtdışı iştirakleriyle 360 derecelik finansal hizmet sunan Yapı Kredi “Hizmette Sınır Yoktur” anlayışı ile Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor. Yapı Kredi CEO’su Faik Açıkalın, “72 yıldır ülkemizin her köşesine, tüm şehirlerine, geleceğine, ekonomik çabasına katkı sağlıyor ve destek oluyoruz. Bu desteğimizi var gücümüzle sürdüreceğiz” diye konuştu.
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