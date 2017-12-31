2018; ülkeler ve pazarlar DÜNYA TİCARETİ HIZLANIYOR

Türkiye’nın dış ticaretine fırsatlar sunan küresel ticaret bölgelerinin 2018 yılı için öngörülen performanslarına bakarak ulaştığımız sonuçları okurlarımızla paylaşıyoruz.



Türkiye ekonomisi en ihtiyatlı tahminle 2018 yılında yüzde 6 ve üzeri bir büyüme gösterecek.



Türkiye ihracatının ekonomik büyümeye pozitif katkısı noktasında iyi bir düzey yakalandı.



2018’de GSYH’mızın 3 trilyon 445 milyar, 782 milyon TL olacağını öngörüyoruz. İhracat öngörümüz ise dolar cinsinden 169 milyar, TL cinsinden tahminen 720 trilyon civarında…





Geleneksel pazarlarımız

Avrupa:

Türkiye’nin ihracatında Avrupa oksijendir; vazgeçilmezdir; her zaman erişilebilir olma özelliği ile adeta iç pazarımızın bir parçasıdır. İhracatımızın yarısı Avrupa iledir.



Avrupa'da izlenen konjektürel toparlanma dikkat çekiyor. Siyasi belirsizlikler dağılmaktadır. Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin ekonomik performansındaki artışa bağlı olarak büyüme yukarı yönlüdür.



Büyümedeki artış, tüketim harcamalarından geldiği ihraç ürünlerimizin önü açılmaktadır. Artan istihdamın Avrupa’da tüketimi güçlendirdiği gözleniyor.



Geleneksel pazarlarımızdan ABD ise ithalatta korumacılığa eğilimli gözükse bile bu konuda herhangi bir gelişme olmamıştır; bu nedenle Türkiye açısından genişletilebilir pazarlardan olma özelliğini korumaktadır.



AB temelinde çok önemli bir gelişme de Türkiye ile olan Gümrük Birliği’nin yenilenmesidir. Bu konuda sessiz ve derinden müzakerelerle yolun sonuna gelinmiştir. Güncelleme ile Türkiye’nin AB pazarlarına ihracatına katkısının asgari 20 milyar doları bulacağı hesaplanmaktadır.



Artık geleneksel pazarlarımızdan saymamız gereken Rusya ise ihracatçılarımızın özellikle dikkat merkezinde olacaktır. Petrol fiyatlarındaki görece yükseliş Rusya pazarlarında tüketimi güçlendirmeye başlamıştır. Rusya ile yeniden problemsiz ticaret dönemine girilmiş olmakla 2018 yılında Rusya’ya ihracatta eski seviyeyi yakalayıp geçmemiz mümkün olabilecektir.





Geliştireceğimiz pazarlar



Türkiye’nin geliştirebileceği pazarların başında gelişmekte olan ülkeler, bunların da başında Çin ve Hindistan geliyor. Çin ekonomisi olumsuz küresel basınca rağmen 2017 yılında yüzde 6.8 büyüdü ve 2018 yılında yüzde 6.5 ve üzeri bir büyüme göstereceği öngörülüyor. Hindistan ekonomisinin büyümesi ise 2017 yılında yüzde 6.8 gerçekleşti, 2018 yılında ise yüzde 6.5 ve üzeri büyüme bekleniyor. Bu iki ülke en büyük ithalatçılar olma özellikleri ile dünya ekonomisini de büyütüyorlar.



Diğer Asya ülkelerinin tümü gelişen pazarlar olma özellikleri ile 2017 yılında ortalama yüzde 4.9 büyüme gösterdiler. Gelişmekte olan ekonomiler için 2018 büyüme tahmini ortalama yüzde 4.8. Bu ülkelerle olan ticaretimizin 2018 yılında artarak süreceği açıktır.



Dikkat çekmemiz gereken bir de şu nokta var: Gelişen Asya pazarları ile Türkiye arasındaki ticaretin artırılması, merkezi hükümet politikalarından bağımsız ele alındığında büyük başarılar elde edilebildiği yaşadığımız deneyimlerle görülmüştür. İller bazında ‘Ticaret ve Sanayi Odalarımız’ın geliştirdiği dış pazar ilişkilerinde çok parlak sonuçlar alınmaktadır. Bu nedenle illerimizde ‘Ticaret ve Sanayi Odalarımız’ın dış ticaret departmanlarında kapasite geliştirme çalışmalarını güçlendirmesinde büyük yarar görmekteyiz.





Alternatif pazarlarımız

