AB’nin 5. büyük ekonomisi İSPANYA

İspanya 46.4 milyon nüfuslu bir ülkedir; ekonomisi 1.690 trilyon dolar veya 1.313 trilyon avro GSYİH ile dünyanın 13., Avrupa Birliği'nin 5. büyük ekonomisidir. İspanya hizmet sektörü temelli modern bir ekonomiye sahiptir. Kişibaşı gelir 2017’de 38.210 avro gerçekleşmiş, ekonomik büyüme yüzde 3.1 olmuştur.

Toplam ihracatı 266.3 milyar dolar (2016) olan ülkenin ithalatı 287.9 milyar dolardır.

İspanya’ya başlıca ihraç ürünlerimiz: Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları, kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs., tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme) Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs., demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. üstü. aşıtlar kazak, süveter, hırka, yelek vb., eşya (örme) kara taşıtları için aksam, parçaları, buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları, çamaşır yıkama makineleri, televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler, zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş), çorap; külotlu, kısa; uzun konçlu, soketler (örme), yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. işler için makine, cihaz, feldispat; lösit; nefelin ve siyenit nefelin; florspat, demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm.’den geniş), plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar, çinko cevherleri ve konsantreleri, alüminyum sac, levha ve şeritler, kalınlık 0.2 mm, buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma kazanları, kayısı, kiraz, şeftali, erik ve çakal eriği (taze), yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri, vulkanize kauçuktan diğer eşya, oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları.



Piyasa bilgileri

İspanya piyasası, Madrid ve Barselona merkezinde faaliyet gösteren bir dizi bölgesel piyasadan oluşmaktadır. Ülkede faaliyet göstermek isteyen yabancı firmaların başarı sağlaması, bu iki merkezde temsilcilik açmak ya da bir dağıtıcı veya aracı ile anlaşma yapma yoluyla mümkün olabilmektedir. Bu bölgeler dışında kalan alanlarda imalat yapanlara sağlanan teşviklere bağlı olarak son yıllarda yatırım yapmak için diğer bölgeleri tercih eden firmalar artmaktadır.



Türkiye-İspanya Ticareti



Yıl İhracatımız İthalatımız

2014 4.750 6.076

2015 4.742 5.589

2016 4.989 5.679

2017 6.307 6.373



YARARLI ADRES

T.C. Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

E-mail: www.ispanyaticaret.org.tr