Bakü Tiflis Kars Demiryolu (BTKD) tarih yazacak; YENİ EKONOMİK BÖLGE

Süveyş Kanalı açıldığında Osmanlı-Fransız-Mısır ortaklığına İngiltere, olayın önemini anlamadığı için katılmamış, anladığında ise Mısır’ı işgal etmişti. Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ortaklığında yapılan Bakü Tiflis Kars Demiryolu (BTKD) Ekim ayında açıldı, acaba öneminin farkında mıyız?



Farkında olalım diye bir hatırlatma: Kafkasya özel bir tarihtir. “Rusya’nın Güney ucu değil, Türkiye’nin Kuzey ucudur” diye tanımlanmıştır. Geçit vermez Kafkasya’nın hem ‘Güney’i, hem de ‘Kuzey’inde yaşayanlar, “bize geçit ver!” diyerek yüzlerce yıl dua etmişlerdir. Dualar 2017 yılında, ulaşılan teknoloji sayesinde karşılık buldu ve Kafkas geçit verdi!



Olay Bölge için bir dönemeçtir. Bu nedenle Bölge’ye yeniden bakmalıyız. Bakalım:



Hattın kapasitesi yakın vadede 3 milyon yolcu 17 milyon ton yüktür. Toplam uzunluğu 838 kilometre olan demiryolu Bölge’de yük taşımacalığında maliyetleri büyük oranda düşürecek, erişimde zamanı kısaltacaktır. Hattın 76 kilometresi Türkiye’den, 259 kilometresi Gürcistan’dan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan’dan geçiyor; buranın on milyonlarca insanını komşulaştıracaktır. Türkiye ile Gürcistan sınır geçişi 5 km.tünelle sağlandı, Kars’ta yaşayan insanımız Tiflis’te kahvaltı yapabilecektir.



BTK demiryolunun önemi Süveyş Kanalı’yla kıyaslanmalıdır.



Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa ülkeleri arasında, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağlantısıyla yıllık 50 milyon tona ulaşacak uluslararası taşıma potansiyeli ortaya çıkmaktadır.



Çin’den gelen yük Bakü Tiflis Kars’la orta koridor üzerinden 12-15 günde AB’ye ulaşacak, Londra’dan Pekin’e kesintisiz demiryolu ulaşımı mümkün olacaktır. Çin’den çıkan yüklerin Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar denizi ile Bakü Alat limanına, oradan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletilmesi sağlanacaktır.



Çin’den Avrupa’ya giden demiryollarının tamamı Rusya üzerinden geçiyor. BTK’nın devreye alınmasıyla, mesafe yaklaşık 7 bin kilometre kısalacaktır. Keza, Türkiye ile Orta Asya ülkeleri arasındaki mevcut yük trafiği de büyük ölçüde bu hatta kayacaktır. O halde, Bölge hem istihdam hem de ticari açıdan canlanacaktır.



BTK Demiryolu ile yan sayfada gördüğümüz üzere 410 milyar dolarlık yıllık ekonomi büyüklüğü olan Kuzey ve Orta Asya ülkelerini Türkiye’ye bağlamaktadır. Mevcut ekonomik yapı, lojistik konum ve tarihsel gelenek üzerinden bakıldığında Türkiye’nin dokuz Kuzeydoğu Anadolu ili, yaklaşık yıllık 12 milyar dolar toplam ekonomileriyle oluşan bu yeni ekonomik bölgeye doğrudan katılmaktadır. Bölge şimdiden, tahmini 105 milyar dolarlık ilave bir ticaret alanı yaratmaktadır. Açılan bu yeni ufuk iş dünyamızın gündemine girecektir ve girmektedir.



Okurlarımızın dikkatine sunarız.



YENİ EKONOMİK BÖLGE ÜLKE YILLIK EKONOMİ BÜYÜKLÜĞÜ



Azerbaycan 40 milyar dolar

Gürcistan 15 milyar dolar

Özbekistan 67 milyar dolar

Kazakistan 240 milyar dolar

Türkmenistan 40 milyar dolar

Kırgızistan 8 milyar dolar

Toplam 410 milyar dolar

TÜRKİYE

Ağrı 1 milyar 100 milyon dolar

Ardahan 320 milyon dolar

Artvin 1 milyar 800 milyon dolar

Bayburt 390 milyon dolar

Bingöl 700 milyon dolar

Erzincan 1 milyar 450 milyon dolar

Erzurum 3 milyar 650 milyon dolar

Iğdır 455 milyon dolar

Kars 1 milyar 190 milyon dolar

Muş 890 milyon dolar

Toplam 11 milyar 952 milyon dolar

Bölge+KDA 421 milyar 952 milyon dolar