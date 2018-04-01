01 Nisan 2018 Pazar 08:34

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Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’

Afrika ekonomileri üretkenleşiyor, olağanüstü yüksek büyüme dönemine giriyor. Afrika büyümesi Asya ekonomilerinin büyümesi ile bütünleşiyor. Türkiye için Afrika artık ‘alternatif’ pazar değil, ‘hedef’ pazar durumunda.