Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’
Afrika ekonomileri üretkenleşiyor, olağanüstü yüksek büyüme dönemine giriyor. Afrika büyümesi Asya ekonomilerinin büyümesi ile bütünleşiyor. Türkiye için Afrika artık ‘alternatif’ pazar değil, ‘hedef’ pazar durumunda.
CEZAYİR
Kişi başına düşen GSYİH’sı son on yılda 1748 dolardan 10.000 dolar seviyesine çıkan Cezayir ekonomisi enerji sektörüne bağımlı, hidrokarbon ürünleri ülke ihracatının yüzde 97’sini ve GSMH’sinin yüzde 45’ini oluşturan bir yapıdadır ve her yıl 20-25 milyar dolar dış ticaret fazlası vermektedir. Cezayir’de iç tüketim yüzde 30’a varan devlet sübvansiyonlarıyla destekleniyor. Ülke nüfusu 41 milyondur.
Büyüme ve dış ticaret: Ekonomi istikrarlı olarak yılda yüzde 3.5-4.0 büyümektedir. 2014 itibarıyla ihracatı 65 milyar dolar, ithalatı ise 58 milyar dolar olmuştur.
Cezayir-Türkiye ticareti: Cezayir’in (2014) Türkiye’ye ihracatı 2 milyar 904 milyon 652 bin dolar olurken Türkiye’den ithalatı 2 milyar 123 milyon 293 bin dolar gerçekleşmiştir.
Bavul ticareti: Türkiye ile ticaretinde yıllık 100-150 milyon dolar civarında “kaçak” sayılmayan bir sınır ticareti bulunmaktadır.
Cezayir’e ihraç ürünlerimiz: Otomobiller, demir veya çelikten inşaat malzemeleri, tarım ürünü işleme makinaları, demir veya çelikten borular, hazır giyim, buzdolapları, dondurucular.
Piyasa: Cezayir’de perakende satışların tamamına yakını özel sektörün elindedir. Özel sektör firmaları, ithalatçı-toptancı, ithalatçı-komisyoncu olarak faaliyet gösterir. Cezayir’e doğrudan, sürekli ve büyük miktarlarda satış amacı güden ihracatçılarımız için acenteler doğru seçimdir. Türk ve Cezayirli firmalar arasında bağlantılar kolayca kurulabilmektedir.
Adres: http://www.demirbirlik.org/Eklenti/37,cezayir
Cezayir Ticaret Müşavirliğimiz:
Tel: +213 21 60 79 59
Fax: + 213 21 60 79 61
E-posta: cezayir@ekonomi.gov.tr.
SENEGAL
Senegal GSYİH’sı 16 milyar dolar, kişibaşı geliri 1000 dolar, nüfusu 16 milyon, büyüme oranı yüzde 7 olan bir Afrika ülkesidir.
Senegal-Türkiye ticareti: Ticaretimiz 2017’de 244 milyon dolar gerçekleşmiştir. İki ülke ticaretinde ülkemiz lehine 239 milyon dolar dış ticaret fazlası mevcuttur.
Senegal’e ihraç ürünlerimiz: Demir veya çelikten çubuklar, profiller, filmaşin, unlu mamuller, plastik ambalaj malzemeleri, elektrik kontrol dağıtım tabloları, panolar, çimento ve ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları, ekmekçi mamüller, soğutucu ve dondurucular, mobilya aksam ve parçaları, plastikten ev eşyası, hortumlar.
Piyasa: Senegal’de genel olarak; turizm, altyapı, enerji, su ile ilgili alanlar, balıkçılık, gıda işleme, kimya, madencilik, eğitim, bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon işbirliği yapılabilecek alanlar olarak ortaya çıkmaktadır.
Bilgi: https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/.../ulke_masaları
MORİTANYA
Kuzeybatı Afrika’da, nüfusu 3.5 milyon olan Moritanya’nın yıllık GSYİH’sı 6 milyar dolar civarındadır. Kişi başı geliri 1500 dolar seviyesindedir.
Türkiye-Moritanya ticareti: Türkiye-Moritanya dış ticareti sürekli Türkiye lehine fazlalık verir. 2017 yılında 86.8 milyon dolar ihracatımız, 45.1 milyon dolar ithalatımız gerçekleşmiştir.
Moritanya’ya ihraç ürünlerimiz: Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, halı ve yer kaplamaları, makarnalar, hijyenik havlular, bebek bezleri, bisküvi, boş ilaç kapsülü, mühür güllacı, pirinç kağıdı, elektrik akümülatörleri, konvertörleri, demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb ile bunların aksam ve parçaları, elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama ve öğütmeye mahsus makina ve cihazlar, konfeksiyon.
Bilgi: https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/.../ulke_masalar
MALİ
Nüfusu 17 milyon, GSYİH’sı 14 milyar dolar, kişibaşı geliri 900 dolar ve yıllık büyüme ortalaması yüzde 6 olan Mali ile Türkiye’nin dış ticareti 2017’de 82.1 milyon dolar gibi, düşük seviyede gerçekleşti. İhracatımız 52.2 milyon dolar, ithalatımız ise 29.9 milyon dolardır.
Mali’ye ihraç ürünlerimiz: Askeri malzeme ve mühimmatlar, gıda maddeleri, mobilyalar, römorklar, demir çelik profiller, kurşundan diğer eşyalar ve kireçler, toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. makinaları, tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama ve öğütmeye mahsus makina ve cihazlar, borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar.
Bilgi: https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/.../ulke_masaları