En büyük, en geniş, en derin… Türkiye’nin 10 ihracat kapısı

Türkiye 2017’de ihracatta yeni bir hamle ortaya koyacak. Bu yükseliş, geleneksel 12 büyük ihracat pazarımızın sağladığı oturmuş ihracat zeminimiz üzerinde başlayarak alternatif pazarlara doğru genişleyecek. ‘Pazar’dan bağımsız olarak; ‘Ar-Ge, Yenilikçilik ve Tasarım’ Türk ihracatının ana sloganı olacak. İşte geleneksel 12 en büyük pazarımız:

01 Ocak 2017 Pazar 08:35 Bu haber 698 kez okundu.

ALMANYA



Nüfusu 81 milyondur. GSYİH’sı 2016’da 3 trilyon, 817.2 milyar dolar gerçekleşti. Kişi başı gelir 47 bin 149 dolar hesaplandı. Büyüme oranı yüzde 1.27 oldu.

Almanya’nın 2015 yılı ihracatı 1 trilyon 331 milyar dolar gerçekleşirken ithalatı 1 trilyon 56 milyar dolarda kaldı ve ülke 275 milyar dolar dış ticaret fazlası elde etti.

Türkiye 2015 yılında Almanya’ya 13 milyar 417 milyon ihracat yaparken Almanya’dan ithalatı 21 milyar 352 millyon dolar gerçekleşti.

Almanya Türk ihraç ürünlerinin tamamının hedef pazarı durumundadır. Almanya’ya ihracatın artırılmasında anahtar kelimeler, Alman iç pazarına hakim dağıtım sistemine bir noktasından tutunmak, Alman firmalarla işbirliği ve Almanya’da sayıları 180 bini bulan Türk girişimci potansiyelini değerlendirmektir. En geniş kapasite, tekstil ve gıda sektörlerinde saklıdır.





FRANSA



Dünyanın 6. büyük ekonomisidir. Fransa’nın nüfusu 64.5 milyondur. 2016 yılında GSYİH’sı 2 trilyon 488.3 milyar dolar olmuştur. Kişi başı gelir: 38 bin 537 dolar hesaplandı.Büyüme oranı ise yüzde 1.23 gerçekleşti. 2015 yılı ihracatı 573 milyar dolar, ithalatı 651.5 milyar dolar oldu.

Türkiye 2015 yılında Fransa’ya 5.878 milyon dolar ihracatta bulunurken Fransa’dan 2016 yılında 9.5 milyar dolar ithalatta bulundu.

Fransa’ya ihracatımızda şu sektörler öne çıkar: Giyim, beyaz eşya, elektrik ve dağıtım, sebze-meyve ve suları, otomotiv ve yan sanayi ürünleri.





ÇİN



Çin’in nüfusu 2016 yılında 1 milyar 382 milyon hesaplandı. GSYİH 11 trilyon 968.4 milyar dolar gerçekleşti. Kişi başı gelir ise 8 bin 659 dolar oldu. Büyüme oranı ise yüzde 6.3 gerçekleşti.

Enflasyon yüzde 1.5 seviyesinde. İşsizlik oranı yüzde 4.1'e geriledi.

Hizmet sektörünün ekonomideki payı 2016 yılında yüzde 46.1'e ulaşarak ilk kez sanayi sektörünü geride bıraktı.

Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret hacmi 2015 yılında 27 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Çin'e ihracatımız 2.4 milyar dolar, Çin'den ithalatımız ise 24.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin Çin’e ihracatının yapısı incelediğinde, Çin ekonomisinin ihtiyaç duyduğu hammaddeler ve kimyasallar ağırlıklı bir yapının olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, mermer ve doğal taş, krom cevherleri, bakır cevherleri, kurşun cevherleri, çinko cevherleri, kimyasallar Türkiye’nin Çin’e temel ihraç ürünlerini oluşturmaktadır. Ayrıca oto yedek parçaları, çeşitli makineler (gaz türbini, dokuma makinesi vb.) deri, yün, pamuk ve halı gibi bazı ürün gruplarının ihracatında da gelişme gözleniyor.





RUSYA



Rusya’nın nüfusu 146.5 milyondur. GSYİH’sı 2015 yılında 1 trilyon 324.5 milyar dolar gerçekleşti. Kişi başı gelir –satın alma gücüne göre- 24 bin 410 dolar hesaplandı. Büyüme oranı yüzde 3.7 gerçekleşti. Rusya’nın ihracatı 2015’te 341.4 milyar dolar gerçekleşirken ithalatı 193 milyar dolar oldu. Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı 2015 yılında 3 milyar 588 milyon dolar gerçekleşirken Rusya’dan ithalatı 20 milyar 402 milyon dolar oldu.Türkiye’nin ihracatında öne çıkan sektörler ve ürünler şöyledir: Gıda ürünleri, makine ihracatı, inşaat malzemeleri, tekstil ve deri.



Not: Rusya pazarında Türk Makine imalat sektörü hızla öne çıkmaktadır. Rusya’da yatırım ve ürün markalaştırmada Türk KOBİ’leri son derece başarılı olmaktadır.





İTALYA



İtalya 61 milyon nüfusludur. GSYİH’sı 2015 yılında 2 trilyon 142 milyar dolar olmuştur. Kişi başı gelir ise 35 bin 95 dolar gerçekleşti. Büyüme oranı yüzde 0.8 oldu. İhracatı 2015 yılında 459 milyar dolar olurken ithalatı 409.1 milyar dolar gerçekleşti.İtalya, Türkiye'nin Almanya ve Rusya’dan sonraki en büyük üçüncü ticaret ortağıdır. İtalya, aynı zamanda Türkiye’deki en büyük beşinci yabancı yatırımcı konumunda bulunmaktadır. İtalya ile ticaretimiz şöyledir: 2015 yılında ihracatımız 6.9 milyar dolar, ithalatımız ise 10 milyar 642 milyon dolar oldu.

İhracatımız: Türkiye’nin İtalya’ya ihracatında en önemli ürün grubu toplam ihracatın yüzde 22’sini oluşturan otomotiv sanayi ürünleridir. Dokumacılık ürünleri toplam ihracatın yüzde 13’ünü oluşturmaktadır. İtalya’ya ihracatımızda gıda ürünlerinin payı yüzde 10’dur. KOBİ’ler düzeyinde işbirliğine en müsait AB ülkesidir.





İSPANYA



İspanya ekonomisi GSYİH’ye göre dünyanın 13., Avrupa Birliği’nin 5. büyük ekonomisidir.

İspanya’nın nüfusu 33 milyondur. GSYİH’sı 2015 yılında 1 trilyon 545 milyar dolar gerçekleşti.

Kişi başı gelir 32 bin 700 dolar hesaplandı. Büyüme oranı yüzde 1.76 oldu.

2016 yılında İspanya’nın ihracatı 278, ithalatı 305 milyar dolar olmuştur. Türkiye’nin İspanya’ya ihracatı 4.7 milyar dolar, İspanya’dan ithalatı 5.6 milyar dolardır.

İspanya’ya ihraç ürünlerimiz: Binek otomobilleri ve diğer motorlu taşıtlar. Hazır giyim ürünlerinin bütün yelpazesi. Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları.

Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları. Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri.

Bulaşık, şişe vb. yıkama ve kurutma makinaları, şişe, kutu çuval vb. doldurma, etiketleme makinaları, ambalaj vb. makinalar. Hurdalar. Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan eşya. Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye. Alüminyum saclar, levhalar, şeritler. Merkezi ısıtma kazanları.

İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar.





İNGİLTERE



İngiltere’nin nüfusu 2015 yılında 65 milyon hesaplandı. Ülke, dünyada yedinci, Avrupa’da üçüncü büyük ekonomiye sahiptir. İngiltere’nin GSYİH’sı 2 trilyon 849.3 milyar dolar gerçekleşti. Kişi başı gelir 41 bin 159 dolar oldu. Büyüme oranı ise yüzde 2.2 ölçüldü. 2015 yılında tüketiminin artması büyümeyi tetikledi. İngiltere’de 2016-19 yılları arasında tüketim harcamalarındaki büyümenin yüzde 2.1 oranında olması beklenmektedir. Büyümeyi olumlu yönde etkilemesi beklenen yatırım harcamalarının ise 2015-19 yılları arasında yüzde 4.1 oranında artacağı tahmin ediliyor.

İngiltere’nin 2015 yılında ihracatı 460.1, ithalatı ise 625.7 milyar dolar gerçekleşti. Türkiye’nin 2015 yılında İngiltere’ye ihracatı 5.66 milyar dolar gerçekleşirken İngiltere’den ithalatının toplamı 10.56 milyar doları buldu.

İngiltere’ye ihracatta, genel olarak tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makineler, motorlu araçlar ve parçaları, demir çelik ürünleri önemli madde gruplarını oluşturmaktadır.





ABD



ABD’nin nüfusu 321.6 milyondur. GSYİH ‘sı 2015 yılında 18 trilyon 36 milyar 650 milyon dolar gerçekleşti. Kişi başı gelir 56 bin 84 dolar hesaplandı. Ekonomisi yüzde 2.6 büyüdü.

ABD 2.3 trilyon dolar ithalat ile dünyanın en büyük mal ithalatçısıdır. İhracatta yıllık 1.5 trilyon dolar ile Çin’den sonra 2. en büyüktür. Hizmetler ticaretinde dünyanın en büyük ihracatçısıdır.

2015 yılında Türkiye, ABD pazarında yüzde 0.3 pay ile 33. büyük tedarikçidir. 2015 yılında ABD’den ithalatımız yüzde 12.6 azalma ile 11.1 milyar dolar oldu. ABD ile ticarette açığımız 4.7 milyar dolardır.

2015 yılında ABD’ye ihracatımız 6.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.



İhracatımız: ABD’ye en çok demir-çelik ürünleri ile otomotiv aksam ve parçaları ihraç ettik. Tekstil & hazır giyim, tarım & gıda, makine ve hava taşıtları ile bunların aksam ve parçaları ABD’ye ihraç ettiğimiz diğer önemli ürün gruplarıdır.





GÜNEY KORE



Güney Kore 51 milyon nüfusludur. GSYİH’sı 2015 yılında 1 trilyon 510 milyar dolar gerçekleşmiştir.

Kişi başı gelir 30 bin dolar seviyesindedir. 2016’da büyüme yüzde 3.4 gerçekleşti. Güney Kore’nin 2015 yılında ihracatı 526, ithalatı ise 436 milyar dolar oldu. Türkiye’nin Güney Kore’ye 2015 yılında ihracatı 568.8 milyon dolar iken bu ülkeden ithalatı 7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin Güney Kore’ye ihraç ettiği/edebileceği ürünler: Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları. Eczacılık Ürünleri. Mineral yakıtlar, yağlar ve damıtılmış türevleri. Bitümenli maddeler; mineral mumlar. Metal cevherleri, cüruf ve kül. Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları; ses-görüntü kayıt-yayın cihazları. Giyim eşyası ve aksesuarı. Alüminyum ve alüminyumdan eşya. Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri. Demir ve Çelik.





IRAK



Irak’ın nüfusu 35 milyondur. GSYİH’sı 2015 yılında 165 milyar dolar gerçekleşti. Kişi başı gelir 4 bin 700 dolar seviyesindedir. Ekonomik büyümesi yüzde 2.4 oldu. Irak ekonomisi, kamu ekonomisi ağırlıklıdır. Dış ticaret fazlası vermektedir. İhracatı 95.2 milyar ithalatı 87.1 milyar dolar civarındadır. Türkiye ile Irak arasında derin ticari ve ekonomik ilişkiler mevcuttur. 2011 yılında ihracat pazarlarımız arasında Almanya’nın ardından ikinci sıraya yükselmiştir. Irak’a gerçekleştirilen ihracat 2013 yılında yaklaşık 12 milyar dolarla en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2015 yılında Irak’a ihracatımız 8.5 milyar dolar seviyesine düşmüştür.

2015 yılında Türkiye’nin Irak’a ihraç ettiği belli başlı ürünler; mücevherat, buğday unu, ayçiçeği yağı, mobilya, demir-çelik çubuklar, tavuk eti, bisküvi, izole kablo ve teller, yumurta, demir-çelikten inşaat ve aksamı, hijyenik havlu ve bebek bezleri, turunçgiller, demir-çelik boru ve profil, dokunmuş halı, hazır giyim, plastik boru, plastik ambalaj malzemeleri, çikolatalı mamuller, domates, inşaata elverişli işlenmiş taşlar, buzdolabı, deterjan, inşaat malzemeleri ve margarindir.





BAE



Ülke nüfusu 9 milyondur. 2016 yılı GSYİH’sı 376 milyar dolardır. Kişi başı gelir 36 bin dolar hesaplanıyor. Büyüme oranı yüzde 3.9 gerçekleşti. İhracatı 323 milyar dolar olurken ithalatı 242 milyar dolar gerçekleşti. Türkiye’nin BAE’ne ihracatı 4.5 milyar dolar, bu ülkeden ithalatı ise 5.4 milyar dolardır.

İhracatımız: Türkiye ile BAE arasında özellikle inşaat malzemeleri, mobilya ve dekorasyon ürünleri, ev tekstili, gıda ürünleri, oto yedek parça, elektrik malzemeleri, yapı malzemeleri, hazır giyim, mücevherat, medikal ürünler, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri alanlarında işbirliği yapılabileceği hesaplanmaktadır.





İRAN



Nüfusu 79 milyondur. 2015 yılında GSYİH’sı 393 milyar 495 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen İran’ın kişi başı geliri yaklaşık 5 bin dolar seviyesindedir. (Satın alma paritesine göre) Ekonomik büyümesi yüzde 0.5’tir. İran ekonomisi dış ticaret fazlası verir. İhracatı 73 milyar dolarken ithalatı 53.6 milyar dolar olmuştur. Türkiye’den 2015 yılında ithalatı 3.6 milyar dolar, Türkiye’ye ihracatı ise 6.096 milyar dolar gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin İran’a ihracatında öne çıkan ürünler; altın, çelik profil, otomotiv yan sanayi ürünleri, tütün ürünleri, sentetik iplik, inşaat aksamı, plastik levha ve elektrik motorları başta olmak üzere çok çeşitli sanayi ürünleri sayılabilir.



NOT: İran ekonomisi 2015’te ambargo kalkınca 40 yıl geçikmiş olan yatırımlarda son derece iştahlı hale gelmiştir. Türk yatırım ürünleri yönünden İran büyük fırsatlar ülkesine dönüşmüştür.