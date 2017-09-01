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01 Eylül 2017 Cuma 08:49
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Gelişkin ekonomilerin ilk üç ayağından biri; JAPONYA

Japonya’nın 2016 yılında GSYİH’sı yaklaşık 4 trilyon 348 milyar dolar hesaplandı; kişi başına 34.414 bin dolar gelir sağlandı. Büyüme oranı yüzde 1.1 gerçekleşti. Nüfusu 126.345.000 olan ülke dünyanın en büyük ithalatçı pazarlarından biridir.

Gelişkin ekonomilerin ilk üç ayağından biri; JAPONYA
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Japonya 3.000’i aşkın adalardan oluşur. Arazi fiyatları son derece yüksektir. Kara yolu ulaşımı yoğunlukludur. Yüksek teknolojili hızlı tren taşımacılığı gelişmiştir. Dışardan sadece vasıflı göç almaktadır. Pazar yaşlı tüketici pazarı olarak şekillenmektedir.

Dış ticaret
Japonya ekonomisinin büyümesi dış talep koşulludur. Ekonomisi dış ticaret fazlası vermektedir. 2016 yılında ihracat 645 milyar dolar iken ithalat 607 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaretinde seyir aşağıdaki tablodaki gibidir.

Japonya Dış Ticaret Rakamları (Milyar ABD Doları)
               2013         2014         2015         2016
İHRACAT    715           690           625           645
İTHALAT     833           812           626           607

Japonya’ya ihraç ürünlerimiz
Makarnalar ve kuskus, balıklar (taze veya soğutulmuş), karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, domates (sirke/asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş), diğer yağlı tohumlar ve meyveler, sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları, hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş), çinko cevherleri ve konsantreleri, mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları, dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları, tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme), erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve şort, mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden), kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış/soyulmuş), tabii boratlar ve bunların konsantreleri, peynir altı suyu ve tabii süt bileşenlerinden ibaret diğer ürünler.

Türkiye-Japonya Ticareti
Dış ticaretimizde Japonya’ya yüksek açık vermekteyiz.  Ticaretimiz inişli-çıkışlı seyir izlemektedir. Japonya ile ticaretimizın son 5 yılı aşağıdaki gibi seyretmiştir:

Yıl             İhracatımız Milyon Dolar      İthalatımız Milyon Dolar
2012         331.762                            3.601.427
2013         409.236                            3.453.190
2014         375.472                            3.199.915
2015         334.814                            3.178.079
2016         354.568                            3.943.602

Pazar bilgileri
Japonya’da satılmayan ürünler üreticiye geri döner. Dağıtım kanalındaki alıcı ve satıcılar satın alınmayan ürünün riskini paylaşırlar. Japon sisteminde iş ilişkilerinin uzun ve devamlı olacağı inanışı hakim bulunmaktadır. Üreticiler etkin bir şekilde perakendecilere bilgi iletebilmektedir. Dağıtım kanalları şunlardır: İthalat acenteleri, uzmanlaşmış ticaret şirketleri, genel ticaret şirketleri, ürün/pazarlama işbirliği, satış büroları.

Şu anda Japon tüketiciler ürün tercihlerinde en ince farkları ayırt ederek en iyisini seçebilen tüketicilerdir. Çok miktarda, yüksek kaliteli ve düşük maliyetli ürünler gelişmekte olan ülkelerden ithal edilmekte ve pazarda kolayca bulunabilmektedir.

YARARLI ADRESLER
TC Tokyo Ticaret Müşavirliği
Tel:  (+81-3) 3470-6723, (+81-3) 3470-6286
Faks:  (+81-3) 3470-6280
e-Posta:  tokyo@ekonomi.gov.tr
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