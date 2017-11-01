Girişimcimiz için elverişli yeni alternatif; SIRBİSTAN

Sırbistan bölünen Yugoslavya’nın merkez ülkesidir; 7.3 milyon nüfusu vardır. AB aday üyesidir, ancak Birlik tarafından entegre edilememiştir; bu nedenle ekonomisinin Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye’ye dönük tarihsel karakteri sürmektedir. AB’nin kendi içinde “çok vitesli” bölünmesinde yüzünü Türkiye’ye dönecek ülkelerin başında gelir.



Türkiye Sırbistan ticareti

Sırbistan’la ticaretinde Türkiye “fazla” elde etmektedir. 2015 yılında ihracatımız 492 milyon 670 bin dolar gerçekleşirken Sırbistan’dan ithalatımız 238 milyon 298 bin dolar olmuştur. İki ülke ticareti istikrarlı büyüme göstermektedir.



Sırbistan’a ihraç ürünlerimiz

- Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları

- Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı

- Örme eşya

- Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı

- Plastikler ve mamulleri

- Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat

- Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler

- Alüminyum ve alüminyumdan eşya

- Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, dokunabilir maddelerden teknik eşya

- Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya

- Bakır ve bakırdan eşya

- Demir ve çelik

- Hububat.



Sırbistan’da ana tarım ihracat ürünleri; mısır, şeker, buzlu ahududu, buğday ve ayçiçeği yağı, ana tarım gıda ithal ürünleri; sigara, soya, muz, sebze ve balıktır. Büyük tarım sistemleri ve yapıları özelleştirme sürecindedir.



Sırbistan’da Türk firmaları

Türk firması sayısı, halihazırda 80-90’a ulaşmıştır. Sırbistan’daki Türk firmaları özellikle tekstil ve konfeksiyon, bankacılık, PVC kapı ve pencere, turizm hizmetleri, mağazacılık sektörlerinde faaliyet göstermektedir.



Bu firmalar arasında Sırbistan’da üretim ve imalat yapan firmalarımız da bulunmaktadır (konfeksiyon, kereste ve PVC kapı pencere).



Halkbank, Belgrad’da Temsilcilik Ofisi açmış, Sırbistan’da “Cacanska Banka” adlı bir banka satın almıştır.



Ön plana çıkan sektörler

Sırbistan, yabancı yatırımları teşvik etmektedir. Bu kapsamda ön plana çıkan sektörler arasında, tarım ve gıda işleme, enerji, turizm bulunmaktadır.



Özelleştirme

Sırbistan’da özelleştirme kapsamında olan 502 şirket bulunmaktadır. Süreç niyet beyanı alınarak başlamakta, Sırbistan Ekonomi Bakanlığı özelleştirmenin hangi şekilde yapılacağı konusunda karar vermektedir.



Pazarın bölgeselleşmesi

AB, CEFTA 2006 ülkeleriyle (Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk) serbest ticaret bütünlüğü kurmuştur; ayrıca Moldavya, Türkiye, Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan ile serbest ticaretini geliştirmektedir.



Girişimciliği teşvik

Sırbistan’da hükümet 2016 yılını girişimcilik yılı ilan etti ve 16 milyar dinar değerinde küçük ve orta ölçekli şirketlere destek konusunda 33 program hazırladı (yaklaşık 333 milyon avro). Desteğin yüzde 25’i hibe. Girişimci için öncelik şu sektörlerde gözüküyor: Finans, telekomünikasyon, gıda, içecekler ve tarım, ticaret, otomobil sanayisi, neft ve gaz, taşınmazlar,inşaat, eczacılık sanayisi.



Enerji üretimi

Kredi desteğiyle yenilenebilir enerji alanında büyük yatırım potansiyelleri yaratılıyor.



Serbest Bölgeler

Sırbistan Cumhuriyeti genellikle Koridor 10 ve Tuna nehri boyunda yerleşen 14 serbest bölgeye sahiptir, amaç yabancı yatırımcıları ve istihdamı teşvik etmektir.



YARARLI ADRESLER

Belgrad Ticaret Müşavirliği

Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial

Counsellor Maglajska 8/3, Dedinje, 11000

BELGRADE / SERBIA

Tel: 00 381 11 / 367 62 21

Fax: 00 381 11 / 367 62 19

E-posta: belgrad@ekonomi.gov.tr

Web: Belgrad Ticaret Müşavirliği