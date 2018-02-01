01 Şubat 2018 Perşembe 08:48

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Tüketim ve ticaret kültüründe “biz”den; BULGARİSTAN

On yıldır istikrarlı bir büyüme yakalamış olan Bulgaristan ekonomisi KOBİ ölçekli yatırımlarla büyüyor. Tarım üretim alanları da dış yatırımcı için açık ve cazip. Geleceğini AB pazarlarında arayan Türk KOBİ’leri için Bulgaristan ihmal edilemez fırsatlar sunmaktadır.