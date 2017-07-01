Türk KOBİ’lerine önyargısız ülke ARNAVUTLUK

Türkiye ile Arnavutluk ticareti var olan potansiyele göre oldukça düşük düzeydedir ve büyütülmesinin hiçbir engeli yoktur. Detaylara bakalım:

Arnavutluk GSYİH’sı 2016 yılında 12.144 milyar dolar, kişi başı gelir ise 4.210 dolar gerçekleşmiştir.

Büyüme oranı yüzde 3.4 olurken nüfusu da 2.885.000 sayılmıştır. 2015 yılında enflasyon yüzde 1.9 oranında gerçekleşmiştir.

Genel Ekonomik Tablo: Sanayi sektörünün, madencilik ve imalat alt dallarındaki üretim kapasitelerinde son yıllarda canlanma görülmektedir. Bu sektörde yabancı yatırımlar çimento, gıda, alüminyum profil gibi imalat sanayinde, son iki yıldır da madencilikte yoğunlaşmış, ihracatta önemli artış kaydedilmiştir. Ticaret alanındaki en önemli artış toptan/perakende satışlar ve otomobil alışverişlerinden (servisleri dahil) kaynaklanmaktadır. Turizm alanında da büyük gelişmeler görülmektedir.

Ekonomik tabanının önemli ölçüde çeşitlendirilmesi ekonomik dinamizmi artırmıştır ve ülke güçlü bir ekonomik büyüme yaşarken yoksulluk ve işsizlik oranlarında da düşüş kaydedilmiştir. İş hayatında prosedürlerin büyük ölçüde basitleştirilmesi ile düzenleyici sistemin verimliliği artmıştır.



Türkiye’nin Arnavutluk’a İhracatında Başlıca Ürünler

- Ağaç ürünler

- Unlu mamuller

- Boş ilaç kapsülleri

- Dozlandırılmış ilaçlar

- Erkek konfeksiyonu

- Yassı hadde ürünler

- İzole kablo ve iletkenler

- Odunsu levhalar

- Örme ve kroşe mensucat

- Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar

- Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları

- Mücevherci eşyası ve aksamı

- Ayakkabılar

- Yıkama temizleme müstahzarları

- Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler

- Kadın konfeksiyonu

- Cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları



Türkiye’nin Arnavutluk’tan İthalatında Başlıca Ürünler

- Eczacılıkta kullanılan bitki ve tohumları

- Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç]

- İşlenmemiş aluminyum

- Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller

- Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat

- Aluminyum döküntü ve hurdaları

- Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar

- Kağıt veya kartondan her cins etiketler

- Prefabrik yapılar

- Sökülecek gemiler ve yüzen araçlar

- Koyun ve kuzuların ham derileri



Pazar Bilgileri: Ülkede ürünler toptancılar, perakendeciler ya da bu işle uğraşan kişiler aracılığıyla satılabilmektedir. Ayrıca ithalatçılar, ithal ettikleri ürünleri giriş gümrüğünde doğrudan toptancılara da satabilmektedir.

Arnavutluk’un perakendecilik sektörünün temelini, küçük dükkanlar ile çiftlik ürünleri ve el sanatları için kurulan açık pazarlar oluşturmaktadır.

Arnavutluk piyasasındaki malların yaklaşık yüzde 80’i ithal edilmektedir. Bu ülkenin karayoluyla Tiran, denizyoluyla da Durres şehirlerine gelen mallar ithalatçısı tarafından perakendecilere sunulmaktadır. Yaş sebze ve meyve Lushnje ile Tiran’da pazara sunulmaktadır.

Konfeksiyon, mobilya, ayakkabı, mefruşat mallarının genelde toptan ve perakende satışları, Tiran’daki Medrese ve Çam semtlerinde, elektrik malzemeleri, elektrikli ev aletleri ise Ali Demi semtinde kurulan ve her gün açık olan pazarlarda yapılmaktadır. İnşaat malzemeleri ise genelde Unaza e Re, diğer değişik gıda maddeleri ve deterjanlar Qyteti i Nxenesve, ilaçlar ve sağlık malzemeleri genelde hastanelerin bulunduğu semtlerde pazarlanmaktadır.



Türkiye-Arnavutluk Dış Ticaret Değerleri



Yıl ihracat ithalat

2014 318.541 96.281

2015 287.374 49.578

2016 304.611 20.602



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TİRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

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