Türkiye’nin, neredeyse dışında kaldığı ABD PAZARI

Bunun için tek sistem var: ABD’nin, aralarında ülkemizin de bulunduğu 126 gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeye ve yaklaşık 5.000 ürüne uygulamakta olduğu ‘Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’dir.

Söz konusu sistem çerçevesinde limitlerin aşılmaması kaydıyla ABD’ye giriş gümrük vergisi 0’dır.

Liste her yıl kanunla uzatılır.

ABD, dünyanın en büyük ekonomisidir. GSYİH’sı 2016 yılında 18 trilyon 561 milyar 934 milyon dolardır. Kişi başına gelir 57 bin 293 dolar ölçülmektedir. Ülke nüfusu 323.978.000 sayılmıştır.

Ekonomisi 2016 yılında yüzde 1.6 büyüme göstermiştir. ABD, dünyadaki toplam karbondioksit kirliliğinin yüzde 25’ini üreten en gelişmiş endüstri ülkesi durumundadır.



Türkiye -ABD ticareti

ABD 2016 yılında ülkemizin en önemli 5. ihraç pazarı konumundadır. Ticarette ülkemiz aleyhine açık verilmektedir. Dış ticaret açığımız 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10.4 azalma göstererek 4.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.



İhracatımız: Türkiye’nin ABD’ye ihracatı artış eğilimindedir. 2000 yılında 3.1 milyar dolar olan ihracat 2016 yılında 6.6 milyar dolara ulaşmıştır. 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla yüzde 12.4 ve yüzde 0.9 oranında artan ABD’ye ihracatımız 2016 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 3.6 oranında artış göstermiştir. Türkiye, 2016 yılında ABD pazarında yüzde 0.3 pay ile 33. büyük tedarikçidir.



İthalatımız: 2016 yılında ABD’den ithalatımız bir önceki yıla göre yüzde 2.3 azalma ile 10.9 milyar dolar olmuştur. Bu durumda 2016 yılında dış ticaret açığımız bir önceki yıla göre yüzde 10.4 azalmış ve ülkemiz aleyhine 4.2 milyar dolarlık ticaret açığı oluşmuştur.



Pazar bilgileri

Dağıtım Kanalları: ABD’de dağıtım kanallarının ilk halkasını büyük toptancı firmalar (wholesalers) oluşturmaktadır. Bu firmalardan birçoğunun işi ithalat ve dağıtım yapmak olup, ithal ettikleri malı broker ve/veya alt dağıtıcı firmalar aracılığı ile satmaktadır. Böylece ithal ettikleri malı satan firma ile nihai tüketiciyi karşı karşıya getirmemekte ve pazarın kontrolünü ellerinde tutmaktadırlar.



Doğrudan pazarlama: Pazarın işleyişinin farklı olması sebebiyle ABD’deki firmalarla işbirliği yapmak ya da Amerikalılar’ın çalışacağı ofis kurmak da bir başka alternatif olarak değerlendirilebilir. Doğrudan pazarlama veya satış mağazası/bürosu açma olanağı da mevcuttur.



ABD’ye ihraç ürünlerimiz



- Dokunmuş halılar, yer kaplamaları

- Yontulmaya, inşaata elverişli işlenmiş taşlar

- Kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci eşyası

- Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet, mutfak bezleri

- Kakao içermeyen şeker mamulleri

- Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları

- Sırlı seramikten döşeme, kaldırım taşları, şömine, duvar karosu

- Sentetik iplik, monofil, şeritlerle dokumalar

- Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar ve donanımları

- Meyve ve sebze suları (fermente edilmemiş, alkol katılmamış)

- Meyve (kurutulmuş) (0801, 0806'de kiler hariç) 08. fasıldaki sert ve kabuklular

- Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme)

- Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.

- Dokunmamış mensucat (emdirilmiş)

- Suni-sentetik devamsız elyaftan iplikler (perakende)

- Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.



Kamu İhaleleri: Federal düzeyde bütün resmi kurumların 25.000 Dolar’ın üzerindeki ihaleleri ile ilgili bilgiler, http://www.fedbizopps.gov/ adresli web sitesinden takip edilmektedir.



YARARLI ADRESLER

Şikago Ticaret Ataşeliği aşağıdaki web sitelerini öneriyor:

- http://www.usaid.gov/iraq/ Irak'ın yeniden yapılandırılması ile ilgili ihaleler,

- http://www.biddataline.com/ Resmi ihaleleri arama sitesi (ücretli üyelik gerekiyor),

- https://www.fpds.gov/ Kamu Alımları Veri Sistemi,

- http://www.nist.gov/admin/od/contract/fedlink.htm Kamu alımları ile ilgili web adresleri,

- http://www.bid-search.com// Kamu ihalelerini arama sitesi,

- http://www.builderdirectory.com/ Müteaahitlik sektörü ile ilgili bilgiler, rehberler,

- http://www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/home.do?tabId=0 Genel Hizmetler İdaresi,

- http://www.agc.org/ Amerika Genel Müteahhitler Birliği’nin sitesi,

- http://www.buyusa.gov/home/-U.S. Commercial Service.



Kanun kapsamında ABD’ye ihracat yapan girişimcilerimizin başvuracağı ve CPSC tarafından yetkilendirilmiş ülkemizde yerleşik laboratuvarın listesi için: http://www.cpsc.gov/cgi-bin/labsearch/