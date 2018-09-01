Türkiye’nin yeni dönem hedeflerinden Afrika’da KENYA





Ticaret Bakanlığı yeni döneme dair özgün açılımlarından biri olarak Afrika’yı saptadı ve bir ‘Afrika Forumu’ gerçekleştirmeyi gündemine almış bulunuyor. Bu arada MÜSAD, bu perspektiften hareketle Kenya’da temsilcilik açtı. Aramızdaki ticaretin istikrarlı şekilde geliştiği Kenya ekonomisini okurlarımıza tanıtmayı yararlı gördük.

Genel bilgiler:





GSYİH (Nominal) 70.5 milyar dolar (2017)



Kişi başına GSYİH 1.143 dolar (2017)



GSYİH büyüme hızı (Reel) yüzde 1.3 (2018)



Enflasyon oranı yüzde 3.95 (2018)



İşsizlik oranı yüzde 11 (2017)



Nüfus 46 milyon





Kenya-Türkiye dış

ticareti



Kenya ile Türkiye arasındaki toplam dış ticaret hacmi 2017 yılında 169.4 milyon dolar olmuştur. Bunun 17.1 milyon doları Türkiye’nin ithalatı, 152.3 milyon doları da ihracatıdır.





İhracatımızdaki ürünler



- Azotlu mineral veya kimyasal gübreler



- Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük

gemileri, mavnalar ve insan veya

yük taşımaya mahsus benzeri gemiler



- Makarnalar ve kuskus



- Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme,

tasnif etme ayıklama ve öğütmeye mahsus

makina ve cihazlar



- Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri

ve benzeri hijyenik eşya



- Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar,

ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları,

ütüler, rezistanslar



- Karayolu taşıtları için aksam, parça ve

aksesuarlar



- Haşarat öldürücü, dezenfekte edici,

zararlıları yok edici, sürgünleri önleyici,

bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler



- Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale

getirilmiş gazlar için kaplar



- Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli

maddelerden diğer yer kaplamaları



- Buğday unu / mahlut unu



- Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer

makinalar ve mekanik cihazlar



- Elektrik, lazer, ışık, ışın, ultrasonik vb. yollarla

lehim-kaynak makina ve cihazları; metal

püskürtme makina ve cihazları





Kaynak: TÜİK

İthalatımızdaki ürünler



- Çay



- Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların

dabaklanmış veya crust (arakurutmalı)

post ve derileri



- Yaprak tütün ve tütün döküntüleri



- Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş

veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)



- Ekim amacıyla kullanılan tohum,

meyve ve sporlar



- Hurma, incir, ananas, avokado ve guava

armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş)



- Buket yapmaya elverişli veya süs amacına

uygun kesme çiçek ve çiçek tomurcukları



- Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil) çelikler,

aşı kalem ve gözleri; mantar miselleri.





MÜSİAD’DAN KENYA HAMLESİ

MÜSİAD’DAN KENYA HAMLESİ

Ticaret diplomasisi anlayışıyla dünyanın 206 noktasında faaliyetlerini sürdüren ve bu anlayış doğrultusunda 2018 yılını “Afrika Yılı” ilan eden MÜSİAD, Kenya’da temsilcilik açtı. Osman Batur Dedeoğlu, MÜSİAD’ın Kenya temsilcisi olarak göreve başladı. MÜSİAD böylece yurtdışında 76 ülkede 206 irtibat noktasına ulaştı.



Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, 2018 yılını Afrika yılı ilan ettiklerini belirterek, Kenya için uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Uyar, temsilcilik açılışının kurum ve ülke adına çok büyük bir önem arz ettiğini ifade etti. Yılsonuna kadar Afrika’da 30 ülkede olmayı hedeflediklerini açıklayan Uyar, yakın zamanda Zambiya, Tanzanya, Gana ve Etiyopya’da da temsilcilik açılışlarını gerçekleştireceklerini dile getirdi.





YARARLI ADRESLER



Türkiye Cumhuriyeti Nairobi Büyükelçiliği



Adres:

30 Gigiri RoadP.O. Box 64748 00620

Nairobi-Kenya



Tel:

+254 20 712 69 29 - +254 20 712 69 30



Fax:

+254 20 712 69 31



E-posta:

embassy.nairobi@mfa.gov.tr