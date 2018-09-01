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01 Eylül 2018 Cumartesi 08:41
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Türkiye’nin yeni dönem hedeflerinden Afrika’da KENYA

Türkiye dış pazarlarının stratejik yeniliklerle Afrika ve Asya’yı kapsar şekilde büyütülmesi yeni Kabine’nin hedefleri arasında. Afrika ayağında hedef pazarlardan birini de Kenya oluşturuyor; ticaretimizi istikrarlı biçimde büyüttüğümüz…

Türkiye'nin yeni dönem hedeflerinden Afrika'da KENYA
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Ticaret Bakanlığı yeni döneme dair özgün açılımlarından biri olarak Afrika’yı saptadı ve bir ‘Afrika Forumu’ gerçekleştirmeyi gündemine almış bulunuyor. Bu arada MÜSAD, bu perspektiften hareketle Kenya’da temsilcilik açtı. Aramızdaki ticaretin istikrarlı şekilde geliştiği Kenya ekonomisini okurlarımıza tanıtmayı yararlı gördük.

Genel bilgiler:

GSYİH (Nominal)             70.5 milyar dolar (2017)
Kişi başına GSYİH                      1.143 dolar (2017)
GSYİH büyüme hızı (Reel)        yüzde 1.3 (2018)
Enflasyon oranı                  yüzde 3.95 (2018)
İşsizlik oranı                                 yüzde 11 (2017)
Nüfus                                      46 milyon

Kenya-Türkiye dış ticareti
Kenya ile Türkiye arasındaki toplam dış ticaret hacmi 2017 yılında 169.4 milyon dolar olmuştur. Bunun 17.1 milyon doları Türkiye’nin ithalatı, 152.3 milyon doları da ihracatıdır.

İhracatımızdaki ürünler
- Azotlu mineral veya kimyasal gübreler
- Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya yük taşımaya mahsus benzeri gemiler
- Makarnalar ve kuskus
- Tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama ve öğütmeye mahsus makina ve cihazlar
- Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya
- Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanslar
- Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar
- Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici, sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler
- Demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için kaplar
- Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları
- Buğday unu / mahlut unu
- Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makinalar ve mekanik cihazlar
- Elektrik, lazer, ışık, ışın, ultrasonik vb. yollarla lehim-kaynak makina ve cihazları; metal püskürtme makina ve cihazları

Kaynak: TÜİK İthalatımızdaki ürünler
- Çay
- Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış veya crust (arakurutmalı) post ve derileri
- Yaprak tütün ve tütün döküntüleri
- Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)
- Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar
- Hurma, incir, ananas, avokado ve guava armudu, mango ve mangost (taze/kurutulmuş)
- Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun kesme çiçek ve çiçek tomurcukları
- Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil) çelikler, aşı kalem ve gözleri; mantar miselleri.

MÜSİAD’DAN KENYA HAMLESİ
Ticaret diplomasisi anlayışıyla dünyanın 206 noktasında faaliyetlerini sürdüren ve bu anlayış doğrultusunda 2018 yılını “Afrika Yılı” ilan eden MÜSİAD, Kenya’da temsilcilik açtı. Osman Batur Dedeoğlu, MÜSİAD’ın Kenya temsilcisi olarak göreve başladı. MÜSİAD böylece yurtdışında 76 ülkede 206 irtibat noktasına ulaştı.
Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, 2018 yılını Afrika yılı ilan ettiklerini belirterek, Kenya için uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Uyar, temsilcilik açılışının kurum ve ülke adına çok büyük bir önem arz ettiğini ifade etti. Yılsonuna kadar Afrika’da 30 ülkede olmayı hedeflediklerini açıklayan Uyar, yakın zamanda Zambiya, Tanzanya, Gana ve Etiyopya’da da temsilcilik açılışlarını gerçekleştireceklerini dile getirdi.

YARARLI ADRESLER
Türkiye Cumhuriyeti Nairobi Büyükelçiliği
Adres: 30 Gigiri RoadP.O. Box 64748 00620 Nairobi-Kenya
Tel: +254 20 712 69 29 - +254 20 712 69 30
Fax: +254 20 712 69 31
E-posta: embassy.nairobi@mfa.gov.tr
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İbrahim UyarMÜSİADOsman Batur DedeoğluKENYA
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