Türkiye’ye Doğu’dan göz kırpan pazar TİCARETTE “DENGE” GÜNEY KORE

Toplumlararası kültürel sıcaklık yaşadığımız bu ülke dostluğunu, KOBİ’ler ticaretimizdeki gelişmeye yansıtabilirler.

Pasifik’in en güçlü ekonomilerinden Güney Kore, 51 milyon nüfuslu, alım gücü yüksek ve Türkiye’ye ‘dost’ bir pazardır. Ülke GSYİH’sı 1.411 milyar dolar, kişi başına düşen gelir 29 bin dolar civarındadır. Büyüme hızı yüzde 3, işsizlik oranı yüzde 3.7’dir.



Türkiye-Güney Kore ticareti

Güney Kore’nin 2016 yılında ihracatı 495 milyar dolar, ithalatı ise 406 milyar dolar civarında hesaplanmıştır; Türkiye ile ticareti ise aşağıdaki gibi seyretmektedir:



Güney Kore’ye ihracatımızda başlıca ürünler

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar. Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar. Yumuşakçalar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış vs.). Dabaklanmış, aprelenmiş kürkler. Koyun veya kuzuların dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri ve köseleleri. Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek vb. yüzme kıyafetleri hariç)

Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde edilmiş külçeler. Dokuma ipliklerin, mensucatın yıkanması, temizlenmesi, kurutulması, ütülenmesi, sarılması, katlanması vb. için makinalar. Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi teçhizatı (anahtarlar, röleler, sigortalar, fişler, kutular vb). Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler. (Kaynak: TUİK)



Pazar bilgileri

Güney Kore pazarı geleneksel olarak küçük çaplı satış yerlerinden oluşmakla birlikte tüketimin yoğunlaştığı büyük şehir merkezlerinde Price Costco (ABD), Makro (ABD), Carrefour (Fransa) gibi büyük alışveriş merkezleri hizmete girmekte ve yaygınlaşmaktadır. Perakende sektörü çok hızla gelişmekte, etkinliğini ve yaygınlığını artırmaktadır.

Herhangi bir malın Güney Kore pazarına girebilmesi için alıcının Güney Kore’de kayıtlı resmi bir firma olması gerekir. Yabancı malların ithalatını ve dağıtımını yapan şirketlerin birleşerek oluşturduğu AFTAK (Association of Foreign Trading Agents of Korea) güvenilir bir dağıtıcı ya da alıcı bulmak için önemli bir mercidir.

Güney Kore’de iş merkezleri ve bu iş merkezleri için altyapı gelişmiş durumdadır. Özellikle Seul’de ve büyük şehirlerde rahatlıkla ofis ayarlayabileceğiniz gelişmiş teknolojiyle donatılmış gökdelenler mevcuttur. Kimi iş merkezlerinde fuar ve sergi sarayları mevcut olup bunlar gümrük sınırları dışında değerlendirilebilmektedir.



Tüketici tercihleri

Güney Kore halkının tercihlerinde geleneksel çizgilerin devamını görebileceğimiz gibi Batı tarzı yaşam biçimi de hızla yaygınlaşmaktadır. Bu gelenek ve değişim giyimde görülebileceği gibi damak tadında da kendini göstermektedir.



YARARLI ADRESLER

Seul Ticaret Müşavirliği: Turkish Embassy Commercial Counsellor's Office, 4th floor Vivien Building, 4-52, Seobinggo-dong, Yongsan-gu, SEOUL 140-240 / REPUBLIC of KOREA

Bilgi için: www. tim.org.tr/tr/ihracat-ulke-masalari.

Bilgi için: Muhammet Alper Atilla-Ticaret Müşavir Yardımcısı

Tel: +82 2 7941382 Faks: 00 82 2 7962177

E-mail: seul@ekonomi.gov.tr

Web: www.ekonomi.gov.tr