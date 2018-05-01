Yanıbaşımızda birleşiyorlar ROMANYA+MOLDOVA

Türkiye ile siyasi ilişkileri geleneksel olarak ‘düzgün’ seyreden bu iki ülke ile ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek bakımından Türk KOBİ’lerinin önemli bir misyonu olduğunu söyleyebiliriz.



ROMANYA

Romanya 2017 yılı sonu itibariyle GSYİH’sı 204 milyar 943 milyon dolar olan, kişi başına 10.372 dolar gelir kaydeden bir ülkedir. Nüfusu 19.7 milyon olan ülkenin ekonomik büyümesi yüzde 5.5 gerçekleşmiştir; yükselen ekonomilerden sayılmaktadır.



Türkiye-Romanya ticareti: Türkiye-Romanya dış ticareti şöyledir: (milyar dolar)

Yıl İhracatımız İthalatımız Toplam

2016 2.672 2.196 4.868

2017 3.141 2.480 5.621



İhraç ürünlerimiz: Otomotiv sanayi ürünleri, demir-çelik, buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları, ısıtması elektrikle olmayan demir-çelik radyatör, jeneratörler, örme mensucat, turunçgiller (taze/kurutulmuş), adi metallerden donanım, tertibat vb. eşya, buhar kazanları dışında kalan merkezi ısıtma kazanları, plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar, oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları ve diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları vulkanize kauçuktan diğer eşya, yıkama, temizleme müstahzarları.



Pazarın özellikleri: Romanya’da birçok büyük market ürünlerini doğrudan ithal ediyor. Marketler özellikle kendi markalarıyla satışını yaptıkları fason ürünleri sipariş veriyor. Küçük marketlerin domine ettiği perakendecilik sektöründe modern perakendeciliğin, hiper ve süper marketlerin payı artıyor.

Tüketiciye gıda ürünlerinin sunulması büyük oranda süpermarket ve hipermarketler yoluyla yapılmaktadır. Ülkede ulusal veya uluslararası büyük zincir mağazalar mevcut olup, bunlar perakende dağıtım kanalının en önemli aktörleridir. Küçük ve orta ölçekli ihracatçı Türk firmalarının doğrudan yerinde yapılacak güçlü bir tanıtım ve tutundurma kampanyası ile birlikte ithalatçı/tüccar firmayla çalışılması uygundur.



YARARLI ADRES



Türkiye Büyükelçiliği:

Calea Dorobantilor 72, Sector 1 Bucharest / Romania

Telefon: +40-21 206 37 00-04

Faks: +40-21 206 37 37

E-Posta: embassy.bucharest@mfa.gov.tr



MOLDOVA

Moldova 2017 yılı bazında 7.8 milyar dolar GSYİH gerçekleştirmiştir; nüfusu 3.6 milyondur. Kişi başına 5.651 dolar gelir üretmiş Moldova ekonomisi yüzde 4 büyüme kaydetmiştir.



Türkiye-Moldova ticareti: 2016 yılında Moldova’ya ihracatımız 262.3 milyon dolar olurken aynı dönemde ithalatımız 147.7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında Moldova’ya ihracatımız 284.8 milyon dolar, ithalatımız ise 180.558.774 dolar olmuştur. Yıllar itibarıyla yeterli değil ama istikrarlı yükseliş gösteren bir ticaret ilişkimiz mevcuttur.



İhraç ürünlerimiz: Moldova’ya yönelik ihracatımız içerisinde öne çıkan ürün grupları arasında, örme mensucatlar, domates, turunçgiller, ilaçlar, tuvalet kağıtları, kağıt havlu vb. hijyenik ürünler, alüminyum çubuk ve profiller ve sentetik lif ipliği.



İthal ürünlerimiz: Moldova’dan yapılan ithalatta ise en önemli ürünler arasında ayçiçeği tohumu, sökülecek gemiler, kolza tohumları, demir/çelik döküntü ve hurdaları ve buğday mahlutları, küsbeler, mısır, arpa, cam damacana, şişe, kavanoz, çanak, ilaç tüpleri, kaplar, kontrplaklar, kaplama panolar, benzeri kaplama ağaçlar, altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde) bulunmaktadır.

Türkiye-Moldova Serbest Ticaret Anlaşması 1 Kasım 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.



YARARLI ADRES



Moldova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu

İnönü Cad. No: 43, D:6, Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti

Tel.: (+90212) 251 72 64

Faks: (+90212) 251 72 84

E-posta: istanbul@mfa.md