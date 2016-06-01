12. Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD),
Teknoloji Ödülleri kapsamında ödül alanlar;
Büyük ödül: Ford Otomotiv Sanayi
Büyük ölçekli firma ürün kategorisinde jüri özel ödülü: Heksagon Mühendislik ve Karsan
Büyük ölçekli firma ürün kategorisi: İLKO Ar-ge Merkezi
Büyük ölçekli firma süreç kategorisi: Aselsan
Orta ölçekli firma ürün kategorisi: VSY Biyoteknoloji ve İlaç San.
Orta ölçekli firma süreç kategorisi: İnfoline Bilgi Teknolojileri
Küçük ölçekli firma ürün kategorisi: Vaksis Ar-ge
Mikro ölçekli firma ürün kategorisi: Nanobiomed Eğitim-Bilişim
Mikro ölçekli firma süreç kategorisi: SBS Bilimsel Çözümler.