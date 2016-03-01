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01 Mart 2016 Salı 08:00
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14. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri sahiplerini buldu

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenen “TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri”, FMV Işık Üniversitesi evsahipliğinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

14. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri sahiplerini buldu
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Ayrıca FMV Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Sıddık Yarman, TESİD’in yeni ‘Yönetim Kurulu Başkanı’ olarak seçildi. Sıddık Yarman, “Ülkemizin orta gelir sendromundan kurtulmasının en temel prensibi; ileri teknolojilerde katmadeğer üretmektir. Bu konularda katmadeğer sağlamak ise ciddi ürünler tasarlayıp, araştırmalar yapıp ve bu tasarımların prototiplerini ortaya koyup dünyaya tanıtmakla, bunların seri üretimini gerçekleştirmekle ve dünya pazarlarına bu ürünleri satmakla olur” diye konuştu.

14. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri:

Jüri Özel Ödülü: Karel
KOBİ Dalında Yenilikçi Ürün Ödülü: Vemus
KOBİ Dalında Ürün Geliştirme Süreci Ödülü: Esen
KOBİ Dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü: Makelsan
Büyük Firma Dalında Yenilikçi Ürün Ödülü: Aselsan
Büyük Firma Dalında Ürün Geliştirme Süreci Ödülü: Arçelik
Büyük Firma Dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü: Netaş

 

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