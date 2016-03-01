14. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri sahiplerini buldu

Ayrıca FMV Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Sıddık Yarman, TESİD’in yeni ‘Yönetim Kurulu Başkanı’ olarak seçildi. Sıddık Yarman, “Ülkemizin orta gelir sendromundan kurtulmasının en temel prensibi; ileri teknolojilerde katmadeğer üretmektir. Bu konularda katmadeğer sağlamak ise ciddi ürünler tasarlayıp, araştırmalar yapıp ve bu tasarımların prototiplerini ortaya koyup dünyaya tanıtmakla, bunların seri üretimini gerçekleştirmekle ve dünya pazarlarına bu ürünleri satmakla olur” diye konuştu. 14. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri:
Jüri Özel Ödülü: Karel KOBİ Dalında Yenilikçi Ürün Ödülü: Vemus KOBİ Dalında Ürün Geliştirme Süreci Ödülü: Esen KOBİ Dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü: Makelsan Büyük Firma Dalında Yenilikçi Ürün Ödülü: Aselsan Büyük Firma Dalında Ürün Geliştirme Süreci Ödülü:Arçelik Büyük Firma Dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü: Netaş