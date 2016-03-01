14. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri sahiplerini buldu

Ayrıca FMV Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Sıddık Yarman, TESİD’in yeni ‘Yönetim Kurulu Başkanı’ olarak seçildi. Sıddık Yarman, “Ülkemizin orta gelir sendromundan kurtulmasının en temel prensibi; ileri teknolojilerde katmadeğer üretmektir. Bu konularda katmadeğer sağlamak ise ciddi ürünler tasarlayıp, araştırmalar yapıp ve bu tasarımların prototiplerini ortaya koyup dünyaya tanıtmakla, bunların seri üretimini gerçekleştirmekle ve dünya pazarlarına bu ürünleri satmakla olur” diye konuştu.



14. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri:



Jüri Özel Ödülü: Karel

KOBİ Dalında Yenilikçi Ürün Ödülü: Vemus

KOBİ Dalında Ürün Geliştirme Süreci Ödülü: Esen

KOBİ Dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü: Makelsan

Büyük Firma Dalında Yenilikçi Ürün Ödülü: Aselsan

Büyük Firma Dalında Ürün Geliştirme Süreci Ödülü: Arçelik

Büyük Firma Dalında Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü: Netaş