150 milyar TL büyüklüğe sahip 3 sektör TOBB’da birleşti

150 milyar liralık büyüklüğe ulaşan 3 sektörden, toplam 30 milyar liralık ciroya sahip 40 firmanın temsil edileceği Türkiye Plastik Kauçuk Kompozit Sektör Meclisi Başkanlığı’na Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu seçildi. Başkan Yardımcılığı’na ise Fleksıbıl Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Başkanı Enver Bakioğlu getirildi.



Yavuz Eroğlu, “Plastik, Kauçuk ve Kompozit sektörünün birleştirici gücü olarak çalışmalarımıza daha güçlü şekilde devam edeceğiz. TOBB Meclisi’ndeki yeni oluşumla yasal ve daha kapsayıcı bir platforma eriştik. Kurulan mecliste; firmalarımız, ilgili sektörlerin sivil toplum kuruluşları ile sektörü düzenleme ve regüle etme yetkisi olan kamu kurumları yeralıyor. Hedefimiz kurulan oluşumla sektörel sorunları tespit etmek, çözüm için hükümet ve özel sektör diyaloğunu en iyi şekilde geliştirmek, nihayetinde Türkiye ekonomisi için daha fazla katmadeğer üretmektir” dedi.



TOBB Plastik, Kauçuk, Kompozit Sektör Meclisi’nin, sektörde gücünü yasadan alan en üst yapı olduğunu belirten Yavuz Eroğlu, “Plastik, kauçuk ve kompozit Türkiye’nin Avrupa’da birinciliğe, dünyada ilk beşe oynayan lokomotif sektörleridir. Bu sektörlerin ivmesini arttırmak ve önündeki engelleri kaldırmak için kamu-sanayi işbirliğini artıracağız” diye konuştu.